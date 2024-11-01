Çin, Japonya, Kore Gibi Uzak Doğu Ülkelerinde Neden Bu Kadar Çok Yumurta Tüketiliyor?
Çin, Japonya, Kore Gibi Uzak Doğu Ülkelerinde Neden Bu Kadar Çok Yumurta Tüketiliyor?
Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinde yumurta tüketimi dünya genelinde dikkat çekici boyutlara ulaştı. Örneğin Güney Kore günlük ortalama 42 milyon 240 bin adet yumurta tüketimiyle dikkat çekerken, bir kişinin yıllık yumurta tüketimi 302 adede kadar çıkıyor. Peki neden bu kadar çok yumurta yiyorlar?
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Uzak Doğu mutfağında yumurta neredeyse her öğün yer alıyor. Geleneksel yemeklerde haşlanmış yumurta sıkça kullanılıyor. Kore mutfağında yumurta, çorbalardan sulu yemeklere kadar birçok farklı tarifte yer buluyor.
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Marketlerde haşlanmış yumurta satışı da oldukça yaygın. Bu ülkelerde yumurta, genellikle yağsız ve tuzsuz olarak tüketiliyor; pasta veya börek gibi işlenmiş ürünlerde değil.
Yumurta tüketiminin bu denli yüksek olmasının bir nedeni de, bu besinin ekonomik ve besleyici oluşu. Güney Kore 1954’te savaş sonrası yoksullukla boğuşurken, halk protein kaynağı olarak yumurtayı benimsemiş.
Bu dönemde evlerde tavuk beslenmesi yaygınlaşmış ve yumurta günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelmiş. Bugün hem ekonomik hem de sağlıklı bir gıda olarak değerini koruyor.
Ayrıca yumurtanın besin değerinin yüksek olduğunu bilmeyen yok. Protein, vitamin ve mineraller açısından zengin bir besin. Uzun süre tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olur. Korelilerin uzun ömürlü olmalarının sebeplerinden biri de sağlıklı beslenme alışkanlıklarıdır.
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Yağ, tuz, şeker ve undan uzak duran Koreliler sağlıklı yaşamın sırlarını keşfetmiş gibi görünüyor. Yumurta tüketiminde dünyada 4. sırada olan Korelilerin eğitim başarısı da dikkat çekici; PISA matematik sonuçlarında da dünyada dördüncü sıradalar. Acaba bu başarı ile yumurta tüketimi arasında bir ilişki var mı sizce?
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