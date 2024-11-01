Çin, Japonya, Kore Gibi Uzak Doğu Ülkelerinde Neden Bu Kadar Çok Yumurta Tüketiliyor?

Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinde yumurta tüketimi dünya genelinde dikkat çekici boyutlara ulaştı. Örneğin Güney Kore günlük ortalama 42 milyon 240 bin adet yumurta tüketimiyle dikkat çekerken, bir kişinin yıllık yumurta tüketimi 302 adede kadar çıkıyor. Peki neden bu kadar çok yumurta yiyorlar?

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