James Bond’un İstanbul Macerasının Başladığı Otel Meğer Osmanlı Döneminde Banka Olarak Kullanılmış

Eminönü’nde dolaşırken gözünüze çarpan o tarihi otel var ya, işte o, James Bond’un macerasının başladığı yer! Günümüzde otel olarak kullanılan bu tarihi yer, aslında Osmanlı döneminde inşa edilmiş bir Alman bankası. Peki bu yapı hakkında neler biliyorsunuz?

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