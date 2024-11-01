James Bond’un İstanbul Macerasının Başladığı Otel Meğer Osmanlı Döneminde Banka Olarak Kullanılmış
James Bond’un İstanbul Macerasının Başladığı Otel Meğer Osmanlı Döneminde Banka Olarak Kullanılmış
Eminönü’nde dolaşırken gözünüze çarpan o tarihi otel var ya, işte o, James Bond’un macerasının başladığı yer! Günümüzde otel olarak kullanılan bu tarihi yer, aslında Osmanlı döneminde inşa edilmiş bir Alman bankası. Peki bu yapı hakkında neler biliyorsunuz?
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Germanya Han 1900’lü yılların başında inşa edilmiş ve o günden bu yana İstanbul’un simgelerinden biri haline gelmiştir. İlk olarak Deutsche Orient Bank olarak bilinen bu yapı, Osmanlı döneminde finansal hizmetler sunan önemli bir merkezdi.
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Günümüzde ise otel olarak misafirlerini ağırlıyor. 2012 yılında çekilen Skyfall filminin ilk sahnelerinin burada geçmesi bu tarihi mekanın uluslararası arenada daha fazla tanınmasına yardımcı oldu.
Germanya Han, mimar August Jasmund tarafından tasarlandı. Jasmund, Berlin’deki Kraliyet Mimarlık Akademisi’nden mezun olmuş ve Osmanlı tarafından İstanbul’a gönderilerek şark mimarisini incelemesi istenmiştir.
Yetenekleri sayesinde II. Abdülhamid döneminde sarayın danışman mimarı ünvanını kazanmış ve 1888-1907 yılları arasında Osmanlı Sarayı’na hizmet etmiştir. Jasmund’un tasarladığı bu yapı, yalnızca mimari estetiği ile değil, aynı zamanda tarihsel önem taşıyan bir eser olarak da değerlendirilmektedir.
Germanya Han aslına sadık kalınarak konaklamaya uygun şekilde restore edildi. 130 yıllık tarihiyle günümüzdeki otel konaklaması için yeniden hayata kazandırılan bu mekan pandemi döneminde açılmasına rağmen, kendine özgü atmosferi ile dikkat çekiyor.
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Otelin dış cephesi, teras kubbesi, el yapımı mermer sarmal merdiveni ve ahşap detayları tarihi atmosferini koruyarak ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.
Ayrıca eğer James Bond 007 Skyfall filmini izlediyseniz James Bond bu binadan çıkıyor ve İstanbul macerası başlıyor.
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