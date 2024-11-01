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Dünyaca Ünlü Yazar Adam Fawer Okurlarıyla Buluşmak İçin Türkiye'de

Dünyaca Ünlü Yazar Adam Fawer Okurlarıyla Buluşmak İçin Türkiye'de

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.11.2024 - 12:03

Olasılıksız, Empati ve OZ kitaplarının yazarı dünyaca ünlü isim Adam Fawer, yeni kitabıyla okurlarıyla buluştu. Mobius isimli kitap, şimdiden okurların dikkatini çekmeyi başardı. Ünlü yazar Adam Fawer, Türk okurlarıyla imza günlerinde buluşmaya devam ediyor.

Peki Adam Fawer imza günü ne zaman?

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ABD'li yazar Adam Fawer, ilk romanı Olasılıksız ile bütün dünyada tanındı.

ABD'li yazar Adam Fawer, ilk romanı Olasılıksız ile bütün dünyada tanındı.

Toplam on sekiz dile çevrilen roman, 'en iyi ilk roman' dalında 2006 International Thriller Writers Ödülünü kazandı.

Ünlü yazar, 2008 Nisan ayında ise ikinci kitabı olan Empati'yi çıkardı.

Ülkemizde de büyük bir okur kitlesine sahip olan Adam Fawer, şimdilerde yeni kitabı olan Mobius ile okuyucusuyla buluşuyor.

Ülkemizde de büyük bir okur kitlesine sahip olan Adam Fawer, şimdilerde yeni kitabı olan Mobius ile okuyucusuyla buluşuyor.

Mobius; bizleri kader, özgür irade, geçmiş, gelecek, aşk, felsefe, bilim, polisiye eşliğinde yeni bir yolculuğa çıkarıyor.

Adam Fawer, Türk okuyucularıyla da düzenlenen imza günlerinde buluşuyor.

Adam Fawer, Türk okuyucularıyla da düzenlenen imza günlerinde buluşuyor.

Daha önce de Türkiye'ye gelen ünlü yazar, yeni kitabının tanıtımı için de ülkemizi tercih etti. Daha önce İzmir ve Ankara'ya giden Adam Fawer, şimdi ise İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak.

Adam Fawer İmza Günü Ne Zaman?

Adam Fawer İmza Günü Ne Zaman?

Adam Fawer imza günü 3 Kasım 2024 günü, saat 15.00'te düzenlenecek.

Adam Fawer, 41. İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşacak.

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