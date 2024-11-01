Dünyaca Ünlü Yazar Adam Fawer Okurlarıyla Buluşmak İçin Türkiye'de
Dünyaca Ünlü Yazar Adam Fawer Okurlarıyla Buluşmak İçin Türkiye'de
Olasılıksız, Empati ve OZ kitaplarının yazarı dünyaca ünlü isim Adam Fawer, yeni kitabıyla okurlarıyla buluştu. Mobius isimli kitap, şimdiden okurların dikkatini çekmeyi başardı. Ünlü yazar Adam Fawer, Türk okurlarıyla imza günlerinde buluşmaya devam ediyor.
Peki Adam Fawer imza günü ne zaman?
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ABD'li yazar Adam Fawer, ilk romanı Olasılıksız ile bütün dünyada tanındı.
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Ülkemizde de büyük bir okur kitlesine sahip olan Adam Fawer, şimdilerde yeni kitabı olan Mobius ile okuyucusuyla buluşuyor.
Adam Fawer, Türk okuyucularıyla da düzenlenen imza günlerinde buluşuyor.
Adam Fawer İmza Günü Ne Zaman?
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