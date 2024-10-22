Olasılıksız'ın Yazarı Adam Fawer'in Yeni Kitabı Mobius'dan 18 Alıntı

Olasılıksız, Empati ve OZ adlı romanlarıyla hepimizin diline aşina olduğumuz bir kalem: Adam Fawer. Ünlü yazar, bu kez zamana meydan okuyarak bizleri kader, özgür irade, geçmiş, gelecek, aşk, felsefe, bilim, polisiye eşliğinde yeni bir yolculuğa çıkarıyor.

Gelin, Adam Fawer'in yeni kitabı Mobius'un en güzel alıntılarına göz atalım.