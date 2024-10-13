Japonlar Yine Erken Davranmış: Tuvaletteki Ses Duyulmasın Diye Bakın Nasıl Çözüm Bulmuşlar
Japonlar Yine Erken Davranmış: Tuvaletteki Ses Duyulmasın Diye Bakın Nasıl Çözüm Bulmuşlar
Sosyal medyada @eliflondrada isimli kullanıcı, yurt dışında çektiği videolardan birinde Japonya'daki ilginç tuvaletleri paylaştı. Japonlar gelecekte yaşıyorlar diye boşuna demiyoruz.
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Japonya'da tuvaletlerde insanlar işlerini görürken çıkan sesleri başkaları duymasın diye otomatik bir ses çıkıyor.
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Ayrıca tuvaletlerde görseldeki gibi ufak giyinme alanları var. İnsanlar ayakkabılarını çıkarıp buraya basıyor ve üstünde kıyafetini rahatlıkla çıkartabiliyor.
İşte Japonya'ya yolunuz düşerse çok işine yarayacak o bilgilendirici video:
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