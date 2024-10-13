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Japonlar Yine Erken Davranmış: Tuvaletteki Ses Duyulmasın Diye Bakın Nasıl Çözüm Bulmuşlar

Japonlar Yine Erken Davranmış: Tuvaletteki Ses Duyulmasın Diye Bakın Nasıl Çözüm Bulmuşlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 10:59

Sosyal medyada @eliflondrada isimli kullanıcı, yurt dışında çektiği videolardan birinde Japonya'daki ilginç tuvaletleri paylaştı. Japonlar gelecekte yaşıyorlar diye boşuna demiyoruz.

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Japonya'da tuvaletlerde insanlar işlerini görürken çıkan sesleri başkaları duymasın diye otomatik bir ses çıkıyor.

Japonya'da tuvaletlerde insanlar işlerini görürken çıkan sesleri başkaları duymasın diye otomatik bir ses çıkıyor.

Ayrıca tuvaletlerde görseldeki gibi ufak giyinme alanları var. İnsanlar ayakkabılarını çıkarıp buraya basıyor ve üstünde kıyafetini rahatlıkla çıkartabiliyor.

Ayrıca tuvaletlerde görseldeki gibi ufak giyinme alanları var. İnsanlar ayakkabılarını çıkarıp buraya basıyor ve üstünde kıyafetini rahatlıkla çıkartabiliyor.

İşte Japonya'ya yolunuz düşerse çok işine yarayacak o bilgilendirici video:

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