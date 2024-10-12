Dünyanın En Tatlı Yanlış Anlaması: Bir Öğretmenin Anlattığı Ders Öğrencilerin Gözünde Bambaşka Bişeye Dönüştü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAjJ6y...
Öğretmenlik, tüm disiplinler ve öğrenci grupları için zorlu bir görev olabilir, ancak okul öncesi öğretmenliği bu zorluğu bir adım daha ileri taşıyor. Elbette, bu karmaşıklığın içinde aynı zamanda büyüleyici bir sevimliliği de barındırıyor. Bu minik öğrencilerin masumiyeti ve merakın sıradan bir dersi bile bambaşka bir maceraya dönüştürebiliyor.
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Bir öğretmen harflerin yazımını bir un ve bir fırça kullanarak göstermek istedi.
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Fakat öğrenciler dersi kendi istedikleri gibi devam ettirince ortaya gülümseten görüntüler çıktı.
İşte o video;
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