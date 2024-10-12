Doktorlar, House M.D., Grey's Anatomy: Doktorlara En Sevdikleri Doktor Temalı Diziler Soruldu

Doktor ya da polisiye temalı diziler, bu mesleklerden olmasak da pek çoğumuzun dikkatini çekiyor. Hatta bazıları ufkumuzu da oldukça genişletiyor. Fakat bu alanda çalışan insanlar izledikleri dizilerden pek tatmin olmayabiliyor. Çünkü yapılan hatalar onları ister istemez rahatsız ediyor.
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Bir grup doktora en sevdikleri hastane temalı diziler soruldu.
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Tam olarak işin uzmanlarından gelen tavsiyeler yeni dizi arayışında olanlara da fikir oldu.
İşte o video;
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