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Bir Resim Öğretmeninin Öğrencilerine Yaptığı Motivasyon Konuşması İzleyenleri de Motive Etti

Bir Resim Öğretmeninin Öğrencilerine Yaptığı Motivasyon Konuşması İzleyenleri de Motive Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 00:24 Son Güncelleme: 12.10.2024 - 00:29

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Okul, öğrencilik ve dersler elbette özellikle küçük çocuklar için oldukça zor. Bu noktada iyi bir öğretmene denk gelmek hem eğitim hayatını, hem tüm bir hayatı büyük ölçüde değiştirebilir. Öğrencinin derslere motive bir şekilde dahil olması, öğrenim sürecinin verimini büyük ölçüde arttırır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA7ns3...
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Bir resim öğretmeninin dersten önce öğrencilerine yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada viral oldu.

Bir resim öğretmeninin dersten önce öğrencilerine yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada viral oldu.

Öğretmenin öğrencilerinin bir yandan stresini azaltırken bir yandan hevesini arttırdığı o video, izleyenleri bile motive etti.

Öğretmenin öğrencilerinin bir yandan stresini azaltırken bir yandan hevesini arttırdığı o video, izleyenleri bile motive etti.

İşte o video;

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