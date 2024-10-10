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Son Dönemin Popüler Operasyonu Olan "Göz Rengi Değiştirme" İşlemini Yaptıran Genç Bambaşka Biri Oldu

Son Dönemin Popüler Operasyonu Olan "Göz Rengi Değiştirme" İşlemini Yaptıran Genç Bambaşka Biri Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 09:01

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Son dönemde estetik sektörü akılalmaz bir hızla ilerledi. Artık daha önce hiç aklımıza gelmeyecek işlemler bile sıradan operasyonlar haine geldi. İnsalar sadece moda diye bilme estetik işlemler yaptırıyor. Son dönemin modası ise göz rengi değiştirme ameliyatları.

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Bir adam geçirdiği göz rengi değiştirme operasyonunun tüm detaylarını paylaştı.

Bir adam geçirdiği göz rengi değiştirme operasyonunun tüm detaylarını paylaştı.

Göz rengini yeşile çevirten adam resmen bambaşka biri oldu.

Göz rengini yeşile çevirten adam resmen bambaşka biri oldu.

İşte o ameliyat;

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