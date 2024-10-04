Bir Kadın Basit Bir Dolgu Yaptırmak İsterken Geçici Görme Kaybı Yaşayıp Burnunu Kaybetme Noktasına Geldi

Estetik cerrahi ve dolgu uygulamaları, son zamanlarda gözle görülür bir yükselişe geçti. Bu alanda yapılan işlemlerin sayısı hızla artarken, kişilerin güzellik anlayışlarını ve kendilerine olan bakışlarını değiştirmek adına başvurdukları bu yöntemler, adeta bir güzellik trendi haline geldi. Bu ilgi aynı zamanda merdiven altı uygulamaların da önünü açtı.