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Bir Kadın Basit Bir Dolgu Yaptırmak İsterken Geçici Görme Kaybı Yaşayıp Burnunu Kaybetme Noktasına Geldi

Bir Kadın Basit Bir Dolgu Yaptırmak İsterken Geçici Görme Kaybı Yaşayıp Burnunu Kaybetme Noktasına Geldi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 22:02 Son Güncelleme: 04.10.2024 - 22:03

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Estetik cerrahi ve dolgu uygulamaları, son zamanlarda gözle görülür bir yükselişe geçti. Bu alanda yapılan işlemlerin sayısı hızla artarken, kişilerin güzellik anlayışlarını ve kendilerine olan bakışlarını değiştirmek adına başvurdukları bu yöntemler, adeta bir güzellik trendi haline geldi. Bu ilgi aynı zamanda merdiven altı uygulamaların da önünü açtı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@seda.keskin.b...
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Basit bir burun dolgusu yaptıran kadın hayatının şokunu yaşadı.

Basit bir burun dolgusu yaptıran kadın hayatının şokunu yaşadı.

Geçici görme kaybı yaşayan kadın burnunu kaybetme noktasına geldi.

Geçici görme kaybı yaşayan kadın burnunu kaybetme noktasına geldi.

Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan kadın, bu işlemi düşünenlere de bir uyarı oldu.

İşte o video;

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