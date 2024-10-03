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Uzman Doktor Samet Altunbaş Sıraladı: Bir İnsanın Yaşayabileceği En Şiddetli 5 Ağrı

Uzman Doktor Samet Altunbaş Sıraladı: Bir İnsanın Yaşayabileceği En Şiddetli 5 Ağrı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 09:10 Son Güncelleme: 03.10.2024 - 09:12

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İnsanın neresi ağrıyorsa elbette o insana en şiddetli ağrı gibi gelir. Fakat deneyimleyenler bilir ki, dünya üzerinde şiddetti başka herhangi bir ağrıyla kıyaslanamayacak ağrılar var.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-A8T5eKIgp/
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Uzman Doktor Samet Altunbaş, bir insanın yaşayabileceği en şiddetli 5 ağrıyı sıraladı.

Uzman Doktor Samet Altunbaş, bir insanın yaşayabileceği en şiddetli 5 ağrıyı sıraladı.

Yaptığı çeşitli anketler ve hekimlik tecrübelerine göre hazırladığı liste, hem bilgilendirdi hem de izlerken biraz gerilmemize sebep oldu.

Yaptığı çeşitli anketler ve hekimlik tecrübelerine göre hazırladığı liste, hem bilgilendirdi hem de izlerken biraz gerilmemize sebep oldu.

İşte o video;

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