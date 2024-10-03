Uzman Doktor Samet Altunbaş Sıraladı: Bir İnsanın Yaşayabileceği En Şiddetli 5 Ağrı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C-A8T5eKIgp/
İnsanın neresi ağrıyorsa elbette o insana en şiddetli ağrı gibi gelir. Fakat deneyimleyenler bilir ki, dünya üzerinde şiddetti başka herhangi bir ağrıyla kıyaslanamayacak ağrılar var.
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Uzman Doktor Samet Altunbaş, bir insanın yaşayabileceği en şiddetli 5 ağrıyı sıraladı.
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Yaptığı çeşitli anketler ve hekimlik tecrübelerine göre hazırladığı liste, hem bilgilendirdi hem de izlerken biraz gerilmemize sebep oldu.
İşte o video;
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