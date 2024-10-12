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Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'un Yaşanması En Zor İkinci İl Olmasını Yorumladı: "Gelmesinler, İstemiyoruz"

Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'un Yaşanması En Zor İkinci İl Olmasını Yorumladı: "Gelmesinler, İstemiyoruz"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 23:42

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KAFA TV isimli Youtube kanalında Candaş Tolga Işık'ın Cahille Sohbeti Kestim programında gündeme dair olayları değerlendiren Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il seçilmesini yorumladı.

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İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il seçildiğiniz duyan İlber Ortaylı, "Gelmesinler, hiçbiri gelmesin." dedi.

İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il seçildiğiniz duyan İlber Ortaylı, "Gelmesinler, hiçbiri gelmesin." dedi.

Ne turistleri ne yerleşmek için gelenleri "istemiyoruz" diyen Ortaylı'nın o sözlerine pek çok kişi hak verdi.

Ne turistleri ne yerleşmek için gelenleri "istemiyoruz" diyen Ortaylı'nın o sözlerine pek çok kişi hak verdi.

İşte o video;

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