Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'un Yaşanması En Zor İkinci İl Olmasını Yorumladı: "Gelmesinler, İstemiyoruz"

KAFA TV isimli Youtube kanalında Candaş Tolga Işık'ın Cahille Sohbeti Kestim programında gündeme dair olayları değerlendiren Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il seçilmesini yorumladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il seçildiğiniz duyan İlber Ortaylı, "Gelmesinler, hiçbiri gelmesin." dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne turistleri ne yerleşmek için gelenleri "istemiyoruz" diyen Ortaylı'nın o sözlerine pek çok kişi hak verdi.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın