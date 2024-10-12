Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'un Yaşanması En Zor İkinci İl Olmasını Yorumladı: "Gelmesinler, İstemiyoruz"

Kameralara Anbean Yansıdı: Çeçenistan'ın Başkenti Grozni'de Bir Petrol İstasyonunda Patlama Yaşandı

Destek Eylemleri Başladı: Bir Vatandaş "Köfteci Yusuf Yalnız Değildir" Diyerek Tişörtünü Yırttı

Narkozun Etkisinde Olan Adam O Anlarıyla Sosyal Medyada Viral Oldu