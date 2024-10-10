Dizi Eleştirilerileriyle Tanınan Murat Soner Çektiği Bir Video ile Son Dönemde Yaşananlara Tepki Gösterdi
Dizi Eleştirilerileriyle Tanınan Murat Soner Çektiği Bir Video ile Son Dönemde Yaşananlara Tepki Gösterdi
Murat Soner'i Youtube kanalında yaptığı dizi eleştirileri ile tanıyor olabilirsiniz. Yaşanan olayların ardından, bu toplumsal çöküşte dinlediklerimizin ve izlediklerimizin bir payı olup olmadığı da konuşulmaya başlanmıştı. Murat Soner de toplumdaki ahlaki çöküntüde, özellikle televizyon dizilerinin etkisi olduğunu düşünenlerden. Bu sebeple Soner yaşananlara da tepkisiz kalmadı.
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Son dönemde peş peşe Minik Narin'in, ardından gencecik bir polisin acı haberini henüz atlatamamışken, ülkecek bir vahşete tanık olduk. Elbette bu durumlara pek çok kişiden farklı tepkiler geldi.
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"Bataklıkta bile çırpındıkça batılır" diyen Soner, durumun değişmesi için herhangi bir adım atılmamasına tepki gösterdi.
İşte o video;
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