Dizi Eleştirilerileriyle Tanınan Murat Soner Çektiği Bir Video ile Son Dönemde Yaşananlara Tepki Gösterdi

Murat Soner'i Youtube kanalında yaptığı dizi eleştirileri ile tanıyor olabilirsiniz. Yaşanan olayların ardından, bu toplumsal çöküşte dinlediklerimizin ve izlediklerimizin bir payı olup olmadığı da konuşulmaya başlanmıştı. Murat Soner de toplumdaki ahlaki çöküntüde, özellikle televizyon dizilerinin etkisi olduğunu düşünenlerden. Bu sebeple Soner yaşananlara da tepkisiz kalmadı.