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Yabancı Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye'de Yaşananlarla İlgili Paylaşımda Bulundu

Yabancı Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Türkiye'de Yaşananlarla İlgili Paylaşımda Bulundu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 21:37

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Ülkemizde son dönemde yaşanan olaylar özellikle kadınların isyan etmesine sebep oldu. Hem sosyal medyada hem sokaklarda seslerini duyurmaya çalışan kadınların çağrısı yurt dışına da ulaştı.

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'localwinemum' isimli sosyal medya kullanıcısı, son yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

'localwinemum' isimli sosyal medya kullanıcısı, son yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülke olmasına dikkat çeken genç kadın, gelinen son durumu üzüntüyle paylaştı.

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan ilk ülke olmasına dikkat çeken genç kadın, gelinen son durumu üzüntüyle paylaştı.

İşte o video;

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