Ensar Vakfı'nda İstismara Uğrayan Çocuklar İçin 1 Senedir Tek Başına Eylem Yapan Psikolog Emine Gizem Çetiner

Karaman'daki Ensar Vakfı'nda 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı olay bugün hala pek çok insanın kalbini sızlatıyor. Psikolog Emine Gizem Çetiner bu olayı unutmadı ve tam 1 yıldır her gün Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tek başına eylemini sürdürüyor.