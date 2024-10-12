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Ensar Vakfı'nda İstismara Uğrayan Çocuklar İçin 1 Senedir Tek Başına Eylem Yapan Psikolog Emine Gizem Çetiner

Ensar Vakfı'nda İstismara Uğrayan Çocuklar İçin 1 Senedir Tek Başına Eylem Yapan Psikolog Emine Gizem Çetiner

Penny
Penny - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 20:15 Son Güncelleme: 12.10.2024 - 20:19

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Karaman'daki Ensar Vakfı'nda 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı olay bugün hala pek çok insanın kalbini sızlatıyor. Psikolog Emine Gizem Çetiner bu olayı unutmadı ve tam 1 yıldır her gün Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tek başına eylemini sürdürüyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DA2VZeDBXAX/
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Emine Gizem Çetiner, istismar olayları gerçekleştiğinde Karaman İl Milli Eğitim Müdürü olan ve sonrasında 2023’te Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Asım Sultanoğlu’nun görevinden alınmasını istiyor.

Emine Gizem Çetiner, istismar olayları gerçekleştiğinde Karaman İl Milli Eğitim Müdürü olan ve sonrasında 2023’te Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Asım Sultanoğlu’nun görevinden alınmasını istiyor.

Eylem yaparken çeşitli mobinglere maruz kaldığını belirten Çetiner, ne olursa olsun Asım Sultanoğlu görevden alınana kadar eylemine devam etmeye kararlı.

Eylem yaparken çeşitli mobinglere maruz kaldığını belirten Çetiner, ne olursa olsun Asım Sultanoğlu görevden alınana kadar eylemine devam etmeye kararlı.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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videoya başlarken, fındık beynimin elverdiği ölçüde yargılıyordum ki seni.. birden fark ettim; don kişot misali olmuşsun ablacım sen helal olsun, çok büyük c... Devamını Gör

cezmi

önünüzde saygıyla eğiliyorum hocam Allah yardımcınız olsun bu kadar kansızın arasında tek başınıza yılmadan dimdik duruyorsunuz helal olsun

Büşra Küçük

1 yıldır tek başına... Bir kereden bir şey olmaz diyenlere inat 1 yıldır tek başına.