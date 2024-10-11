Hafız Mustafa Efe Gebze'de Yaşanan Hayvan Katliamı Hakkında Konuştu: "Merhamet Etmeyene Merhamet Edilmez"

Bugün Gebze'de yaşanan hayvan katliamı pek çok kişinin kanını dondurdu. Katliam, belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden bir ziyaretçinin dikkati üzerine ortaya çıktı. Kocaeli Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.