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Hafız Mustafa Efe Gebze'de Yaşanan Hayvan Katliamı Hakkında Konuştu: "Merhamet Etmeyene Merhamet Edilmez"

Hafız Mustafa Efe Gebze'de Yaşanan Hayvan Katliamı Hakkında Konuştu: "Merhamet Etmeyene Merhamet Edilmez"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 22:52

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Bugün Gebze'de yaşanan hayvan katliamı pek çok kişinin kanını dondurdu. Katliam, belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden bir ziyaretçinin dikkati üzerine ortaya çıktı. Kocaeli Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

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Hafız Mustafa Efe isimli bir sosyal medya kullanıcısı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Hafız Mustafa Efe isimli bir sosyal medya kullanıcısı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"İslam merhametin sadece insanlara değil, tüm canlılara yönelik olması gerektiğini bizlere talim eder, öğretir." diyen Efe, bir canlının acı çekmesine sebep olmanın bir gün o acıdan çok daha fazlasını görmeye talip olmak demek olduğunu belirtti.

"İslam merhametin sadece insanlara değil, tüm canlılara yönelik olması gerektiğini bizlere talim eder, öğretir." diyen Efe, bir canlının acı çekmesine sebep olmanın bir gün o acıdan çok daha fazlasını görmeye talip olmak demek olduğunu belirtti.

İşte o açıklama;

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