Oyunların Başrolüne Ülkeleri Koyduk! Ülkeler Oyun Karakteri Olsalar Nasıl Görünürlerdi?

Farklı kültürler, farklı geçmişler ve elbette farklı farklı motivasyonlar! Aslında bir oyun karakterinin sahip olması gereken her şey ülkelerde var. Peki ya ülkeleri alıp oyun dünyasına birer karakter olarak ışınlasak, kısacası ülkeler oyun karakteri olsalar nasıl görünürlerdi? Buyurun, birlikte göz atalım!