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Oyunların Başrolüne Ülkeleri Koyduk! Ülkeler Oyun Karakteri Olsalar Nasıl Görünürlerdi?

Oyunların Başrolüne Ülkeleri Koyduk! Ülkeler Oyun Karakteri Olsalar Nasıl Görünürlerdi?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 08:01

Farklı kültürler, farklı geçmişler ve elbette farklı farklı motivasyonlar! Aslında bir oyun karakterinin sahip olması gereken her şey ülkelerde var. Peki ya ülkeleri alıp oyun dünyasına birer karakter olarak ışınlasak, kısacası ülkeler oyun karakteri olsalar nasıl görünürlerdi? Buyurun, birlikte göz atalım!

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