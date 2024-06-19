Oyunların Başrolüne Ülkeleri Koyduk! Ülkeler Oyun Karakteri Olsalar Nasıl Görünürlerdi?
Oyunların Başrolüne Ülkeleri Koyduk! Ülkeler Oyun Karakteri Olsalar Nasıl Görünürlerdi?
Farklı kültürler, farklı geçmişler ve elbette farklı farklı motivasyonlar! Aslında bir oyun karakterinin sahip olması gereken her şey ülkelerde var. Peki ya ülkeleri alıp oyun dünyasına birer karakter olarak ışınlasak, kısacası ülkeler oyun karakteri olsalar nasıl görünürlerdi? Buyurun, birlikte göz atalım!
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Amerika rekabetçi bir FPS oyununda en renkli ve pahalı skin'i almış gibi. 😅
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Suudi Arabistan'ın neden kızıl gözleri var bilemiyoruz ancak genel olarak fena da olmamış sanki?
Mısır kesinlikle çok havalı bir boss olurmuş. 🔥
Fransa'yı bu kostümünü hiç bozmadan o dönemlerde geçen bir Assassin's Creed oyununa ışınlayabiliriz.
Norveç'i elbette havalı bir Viking savaşçısından başka şekilde düşünemezdik.
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Hindistan'ın kesin mistik güçleri de vardır. Aksi mümkün değil.
Peki ülkemizin oyun karakterinin bordo bere detayı? 😍❤️
Komşu Yunanistan da oyun dünyasına cuk diye uyum sağlayanlardan.
Japonya'nın başrolünde olduğu bu oyunu kesinlikle denemek isterdik. 🔥
Ve son olarak İtalya!
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