Oyun Karakterine Bir Kanat Seç, Seni Sana Anlatalım!

Bu hayatta taviz vermeyeceğin pek çok ilken ve kuralın var ancak bunların başında kesinlikle özgürlüğün geliyor. Elini ayağını bağlayan herhangi bir durum karşısında kendini kapana kısılmış hissediyor, tam potansiyelini gerçekleştirememekten de ölesiye korkuyorsun. Yeteneklerini özgürce yansıtabileceğin herhangi bir ortamda ise adeta ışık saçıyorsun. Ayrıca sabırsızsın. İstediğin şey hemen senin olsun istiyor, bir şeyi kafaya koyduysan onu elde etmek için her şeyi bir kenara atıyorsun. Belki alakasız gelecek ama muhtemelen önünde aheste aheste yürüyen kişiler de şu hayatta seni en çok rahatsız eden şeylerden olabilir. 😅