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Oyun Karakterine Bir Kanat Seç, Seni Sana Anlatalım!

Oyun Karakterine Bir Kanat Seç, Seni Sana Anlatalım!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 12:01

Oyun dünyası gerçek hayatta imkansız olan, en çılgın hayallerimizi bile gerçeğe dönüştürebileceğimiz bir yer. Buna uçmak da dahil! Oyun dünyasında özgürlüğe kanat çırpmak için bize bir kanat seç, biz de seni sana anlatalım.

Hazırsan başlayalım!

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Seç bakalım!

Sen özgürlüğüne düşkünsün!

Bu hayatta taviz vermeyeceğin pek çok ilken ve kuralın var ancak bunların başında kesinlikle özgürlüğün geliyor. Elini ayağını bağlayan herhangi bir durum karşısında kendini kapana kısılmış hissediyor, tam potansiyelini gerçekleştirememekten de ölesiye korkuyorsun. Yeteneklerini özgürce yansıtabileceğin herhangi bir ortamda ise adeta ışık saçıyorsun. Ayrıca sabırsızsın. İstediğin şey hemen senin olsun istiyor, bir şeyi kafaya koyduysan onu elde etmek için her şeyi bir kenara atıyorsun. Belki alakasız gelecek ama muhtemelen önünde aheste aheste yürüyen kişiler de şu hayatta seni en çok rahatsız eden şeylerden olabilir. 😅

Senin içinde gerçek bir adalet savaşçısı yatıyor!

Haksızlığa asla katlanamayan karakterin senin en belirgin özelliğin. Üstelik bu haksızlığın illa sana yapılmasına da gerek yok. Çevrende hakkı yenen, örselenen biri gördüğünde sinirlerin onun için de kabarıyor. Adalet duygun ve liyakatin ise seni hem sadık bir arkadaş hem de herkesin akıl danışmak istediği o insan yapıyor. Tüm iyi niyetine rağmen öyle 'vur ensesine al ekmediğini' bir tip de değilsin. Sesini çıkartmaktan asla çekinmediğini eklemek gerek. Kendine koyduğun hedeflere ise şerefli yollardan ulaşmak senin için en önemli şey.

Senin enerjinin eşi benzeri yok!

Seni anlatmak bile enerjimizi tazelemeye yetti! Senin de yataktan çıkmaktan zorlandığın günler var elbette ama istisnai durumlar dışında bu günler bile müthiş bir enerjiyle devam ediyor senin için. Bir kere çok yönlüsün. Aynı anda birkaç büyük işle uğraşmak dahi seni hiç ama hiç zorlamıyor. Gezmeye, eğlenmeye ve yeni tecrübeler tatmaya da bayılıyorsun. Senin karamsarlığa düştüğün anlar yok mu, var elbette! Ancak biraz durup sakinleşip sonrasında toparlanmayı da iyi biliyorsun. Ne diyelim, hem nazar değmesin hem de şu enerjinin sadakasını bize ver be!

Sen insanların gözünü korkutuyorsun!

En ufak şeyde dahi çekinmeden yardım isteyebilen insanları hayretle izlediğini biliyoruz. Çünkü senin için güçlü olmak veya en azından güçlü görünmek her şey demek! 'Seni ilk gördüğümde hiç sevmemiştim' lafını hayatında sayısız kez duyduğuna da eminiz. Zira bu güçlü duruşun sana yaklaşmak isteyen insanlar için başta biraz göz korkutucu olabiliyor ancak içinin tüm bunlarla hiç alakası yok. Sevdiklerin ve dostların için elinden geleni esirgemeyecek harika bir arkadaşsın sen. Ancak yine de dışarı yansıttığın auranın en büyük silahın olduğunun da gayet farkındasın.

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