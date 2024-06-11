Oyun Karakterine Bir Kanat Seç, Seni Sana Anlatalım!
Oyun Karakterine Bir Kanat Seç, Seni Sana Anlatalım!
Oyun dünyası gerçek hayatta imkansız olan, en çılgın hayallerimizi bile gerçeğe dönüştürebileceğimiz bir yer. Buna uçmak da dahil! Oyun dünyasında özgürlüğe kanat çırpmak için bize bir kanat seç, biz de seni sana anlatalım.
Hazırsan başlayalım!
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Seç bakalım!
Sen özgürlüğüne düşkünsün!
Senin içinde gerçek bir adalet savaşçısı yatıyor!
Senin enerjinin eşi benzeri yok!
Sen insanların gözünü korkutuyorsun!
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