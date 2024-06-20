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Babanın Köydeki Eve Aşkından Oyunda Meşk Eyleyemeyen Bedbahta Haftanın En Komik Steam Yorumları

Babanın Köydeki Eve Aşkından Oyunda Meşk Eyleyemeyen Bedbahta Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 11:48

Oyuncular bayram seyran demeden bu hafta da boş durmadılar! Oyunlarla aralarındaki ilişkiyi mizahla anlatan oyunculardan haftanın en komik Steam yorumlarına gelin birlikte bir göz atalım.

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1. 70 doların torpil konuşturacağı takım BAL liginde olabilir yalnız.

1. 70 doların torpil konuşturacağı takım BAL liginde olabilir yalnız.

Oyun: EA Sports FC 24

2. Herhangi bir Anadolu kentine giden İstanbullular:

2. Herhangi bir Anadolu kentine giden İstanbullular:

Oyun: Forza Horizon 5

3. Herhangi bir olayda köydeki evin babamın aklına düşme hızı:

3. Herhangi bir olayda köydeki evin babamın aklına düşme hızı:

Oyun: Stardew Valley

4. Acele etme ya, beş bininci saatte açılıyor oyun zaten.

4. Acele etme ya, beş bininci saatte açılıyor oyun zaten.

Oyun: Warframe

5. Düşünsenize cennetin kapısına kadar gitmişsiniz, önünüze bi' ekran geliyor ve size PUBG oynarkenki görüntülerinizi izletip cennete almıyorlar...

5. Düşünsenize cennetin kapısına kadar gitmişsiniz, önünüze bi' ekran geliyor ve size PUBG oynarkenki görüntülerinizi izletip cennete almıyorlar...

Oyun: PUBG

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6. Tüm oyuncular bilir ki isterseniz bir savaş oyununa ilk başlayanlardan olun, o savaş gazileri bir şekilde hep sizden önce oradadır.

6. Tüm oyuncular bilir ki isterseniz bir savaş oyununa ilk başlayanlardan olun, o savaş gazileri bir şekilde hep sizden önce oradadır.

Oyun: War Thunder

7. Birileri space tuşunu kırmış.

7. Birileri space tuşunu kırmış.

Oyun: Euro Truck Simulator 2

8. Spotify özetlerinizi düşünüyorsunuz değil mi? Peki ya Steam özetleriniz için ne yaptınız?

8. Spotify özetlerinizi düşünüyorsunuz değil mi? Peki ya Steam özetleriniz için ne yaptınız?

Oyun: Banana

9. Farklı bir evren mi? Bana epey tanıdık geldi ama...

9. Farklı bir evren mi? Bana epey tanıdık geldi ama...

Oyun: Manor Lords

10. Haftaya görüşmek üzere!

10. Haftaya görüşmek üzere!

Oyun: Baldur's Gate 3

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