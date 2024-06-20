Babanın Köydeki Eve Aşkından Oyunda Meşk Eyleyemeyen Bedbahta Haftanın En Komik Steam Yorumları
Babanın Köydeki Eve Aşkından Oyunda Meşk Eyleyemeyen Bedbahta Haftanın En Komik Steam Yorumları
Oyuncular bayram seyran demeden bu hafta da boş durmadılar! Oyunlarla aralarındaki ilişkiyi mizahla anlatan oyunculardan haftanın en komik Steam yorumlarına gelin birlikte bir göz atalım.
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1. 70 doların torpil konuşturacağı takım BAL liginde olabilir yalnız.
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2. Herhangi bir Anadolu kentine giden İstanbullular:
3. Herhangi bir olayda köydeki evin babamın aklına düşme hızı:
4. Acele etme ya, beş bininci saatte açılıyor oyun zaten.
5. Düşünsenize cennetin kapısına kadar gitmişsiniz, önünüze bi' ekran geliyor ve size PUBG oynarkenki görüntülerinizi izletip cennete almıyorlar...
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6. Tüm oyuncular bilir ki isterseniz bir savaş oyununa ilk başlayanlardan olun, o savaş gazileri bir şekilde hep sizden önce oradadır.
7. Birileri space tuşunu kırmış.
8. Spotify özetlerinizi düşünüyorsunuz değil mi? Peki ya Steam özetleriniz için ne yaptınız?
9. Farklı bir evren mi? Bana epey tanıdık geldi ama...
10. Haftaya görüşmek üzere!
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