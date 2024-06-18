Başına Oturunca Hayata Offline Olduğumuz Knight Online Hakkında Yapılmış En Komik Steam Yorumları
Başına Oturunca Hayata Offline Olduğumuz Knight Online Hakkında Yapılmış En Komik Steam Yorumları
Bir zamanların internet kafe efsanesi, kötü notların müsebbibi ve pek çoğumuzun ilk bağımlılığı... Elbette Knight Online'dan bahsediyoruz. Bir Iron Neck uğruna günlerimizi harcadığımız, haritasını kendi şehrimizden iyi bildiğimiz Knight Online hakkında yapılmış en komik Steam yorumlarıyla gelin biraz nostalji yapalım.
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Ne yapmışlar adamlar sanki iyiliğini düşünmüşler, bağımlı olma istemişler genç yaşında, bu batağa düşme demişler. Hayret bir şey...
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Amaan, ağzı olan konuşuyor işte.
KAÇ SAAT YAZIYOR ORADA, ALLAHIM BEN Mİ YANLIŞ OKUYORUM?!
Solucanların bana saldıracağı hiç aklıma gelmemişti benim de. 🥲
Bireyin kalabalıklar içindeki yalnızlık ve çaresizliğini anlatan müthiş bir eser.
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Bu oyun adamı şair eder, evet.
2016 yılındaki ev kiralarının ne seviyede olduğunu anlamak için de önemli bir yorum. 🤡
Benim rüyaların saçmalık seviyesi.
Bir de size soralım. Sizin Knight Online maceralarınız nasıl geçti, veya geçti mi? Buyurun yorumlara!
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