Başına Oturunca Hayata Offline Olduğumuz Knight Online Hakkında Yapılmış En Komik Steam Yorumları

Bir zamanların internet kafe efsanesi, kötü notların müsebbibi ve pek çoğumuzun ilk bağımlılığı... Elbette Knight Online'dan bahsediyoruz. Bir Iron Neck uğruna günlerimizi harcadığımız, haritasını kendi şehrimizden iyi bildiğimiz Knight Online hakkında yapılmış en komik Steam yorumlarıyla gelin biraz nostalji yapalım.