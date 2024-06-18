Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Başına Oturunca Hayata Offline Olduğumuz Knight Online Hakkında Yapılmış En Komik Steam Yorumları

Başına Oturunca Hayata Offline Olduğumuz Knight Online Hakkında Yapılmış En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.06.2024 - 17:31

Bir zamanların internet kafe efsanesi, kötü notların müsebbibi ve pek çoğumuzun ilk bağımlılığı... Elbette Knight Online'dan bahsediyoruz. Bir Iron Neck uğruna günlerimizi harcadığımız, haritasını kendi şehrimizden iyi bildiğimiz Knight Online hakkında yapılmış en komik Steam yorumlarıyla gelin biraz nostalji yapalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ne yapmışlar adamlar sanki iyiliğini düşünmüşler, bağımlı olma istemişler genç yaşında, bu batağa düşme demişler. Hayret bir şey...

Ne yapmışlar adamlar sanki iyiliğini düşünmüşler, bağımlı olma istemişler genç yaşında, bu batağa düşme demişler. Hayret bir şey...

Amaan, ağzı olan konuşuyor işte.

Amaan, ağzı olan konuşuyor işte.

KAÇ SAAT YAZIYOR ORADA, ALLAHIM BEN Mİ YANLIŞ OKUYORUM?!

KAÇ SAAT YAZIYOR ORADA, ALLAHIM BEN Mİ YANLIŞ OKUYORUM?!

Solucanların bana saldıracağı hiç aklıma gelmemişti benim de. 🥲

Solucanların bana saldıracağı hiç aklıma gelmemişti benim de. 🥲

Bireyin kalabalıklar içindeki yalnızlık ve çaresizliğini anlatan müthiş bir eser.

Bireyin kalabalıklar içindeki yalnızlık ve çaresizliğini anlatan müthiş bir eser.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bu oyun adamı şair eder, evet.

Bu oyun adamı şair eder, evet.

2016 yılındaki ev kiralarının ne seviyede olduğunu anlamak için de önemli bir yorum. 🤡

2016 yılındaki ev kiralarının ne seviyede olduğunu anlamak için de önemli bir yorum. 🤡

Benim rüyaların saçmalık seviyesi.

Benim rüyaların saçmalık seviyesi.

Bir de size soralım. Sizin Knight Online maceralarınız nasıl geçti, veya geçti mi? Buyurun yorumlara!

Bir de size soralım. Sizin Knight Online maceralarınız nasıl geçti, veya geçti mi? Buyurun yorumlara!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın