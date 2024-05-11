Bağımsız Geliştiricilerin Elinden Çıkmış En İyi 7 Spor Oyunu
Bağımsız Geliştiricilerin Elinden Çıkmış En İyi 7 Spor Oyunu
Spor oyunları denince aklımıza hemen EA SPORTS FC, eFootball ve NBA 2K serisi geliyor. Ancak bunlar büyük bütçeli yapımlar ve AAA klasmanında ilerleyen oyunlardan oluşuyor. Peki ya bağımsız yapımcılardan çıkan spor oyunları ne alemde? Bu listede göz atıyoruz;
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1. Rocket League
2. Golf With Your Friends
3. Super Mega Baseball 3
4. Fishing Planet
5. OlliOlli World
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6. Legend Bowl
7. Descenders
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