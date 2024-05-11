Bağımsız Geliştiricilerin Elinden Çıkmış En İyi 7 Spor Oyunu

Metalhead Software tarafından geliştirilen ve 2020 yılında piyasaya sürülen Super Mega Baseball 3, aslında yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı bir oyun. Bu yüzden hem bağımsız hem de yüksek bütçeli bir oyun olarak adlandırılabilir. Ancak eğlenceli görsel kalitesi ve tam bir beyzbol simülasyonu düşüncesiyle oyunculara keyifli dakikalar yaşatmayı başarabiliyor.