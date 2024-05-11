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Bağımsız Geliştiricilerin Elinden Çıkmış En İyi 7 Spor Oyunu

Bağımsız Geliştiricilerin Elinden Çıkmış En İyi 7 Spor Oyunu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 12:01

Spor oyunları denince aklımıza hemen EA SPORTS FC, eFootball ve NBA 2K serisi geliyor. Ancak bunlar büyük bütçeli yapımlar ve AAA klasmanında ilerleyen oyunlardan oluşuyor. Peki ya bağımsız yapımcılardan çıkan spor oyunları ne alemde? Bu listede göz atıyoruz;

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1. Rocket League

1. Rocket League

Zirvenin başında her oyuncunun aşina olduğu Rocket League bulunuyor. Psyonix tarafından 2015 yılında piyasaya sürülen bu yapım, alıştığımız futbol oyunlarının aksine roketli arabaları da işin içine katarak oldukça farklı bir deneyimi oyunculara sunmuştu. Günümüzde de en çok oynanan spor oyunlarından birisi konumunda.

2. Golf With Your Friends

2. Golf With Your Friends

Özellikle yayıncılardan gördüğümüz Golf With Your Friends, arkadaşlarınız ile birlikte çeşitli golf sahalarında eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz bir yapım. 2020 yılında Blacklight Interactive tarafından geliştirilen oyun, günümüzde bile oldukça popüler bir konumda yer alıyor.

3. Super Mega Baseball 3

3. Super Mega Baseball 3

Metalhead Software tarafından geliştirilen ve 2020 yılında piyasaya sürülen Super Mega Baseball 3, aslında yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı bir oyun. Bu yüzden hem bağımsız hem de yüksek bütçeli bir oyun olarak adlandırılabilir. Ancak eğlenceli görsel kalitesi ve tam bir beyzbol simülasyonu düşüncesiyle oyunculara keyifli dakikalar yaşatmayı başarabiliyor.

4. Fishing Planet

4. Fishing Planet

Oynaması ücretsiz olan Fishing Planet, ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınız ile birlikte sakin kafayla oynayabileceğiniz ve günün derdinden arınabileceğiniz bir yapım. Çeşitli haritalar içerisinde bazen denizde bazen ise göllerde balık tutma macerası sizleri bekliyor olacak.

5. OlliOlli World

5. OlliOlli World

Kaykay sürmeyi seviyorsanız ve biraz daha arcade bir oyun arıyorsanız o halde OlliOlli World imdadınıza yetişiyor. Roll7 tarafından geliştirilen ve 2022 yılında piyasaya sürülen bu oyun, kendine has görsel stili, oynanış temelleri ve eğlenceli yapısıyla adeta başına kilitlemeyi başarıyor.

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6. Legend Bowl

6. Legend Bowl

Sırada ise Amerikan Futboluna gönül vermiş oyuncuları sevindirecek bir yapım var. Legend Bowl, eski tür 8-bit ve 16-bit futbol oyunlarının bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Kulüp yönetimi, oyuncu kariyeri ve daha birçok içeriğiyle birlikte tatlış bir oyun olarak görülebilir.

7. Descenders

7. Descenders

Listemizin son sırasında ise dağda, bayırda ve çamurlu yollarda bisiklet kullanmak, arazi bisikletleriyle havalı parkurlarda uçup kaçmak isteyenler için geliyor. 2019 yılında piyasaya sürülen Descenders, içerisinde barındırdığı farklı oyun modlarıyla birlikte oldukça eğlenceli bir oyun deneyimi sunmayı başarıyor.

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