Apex Legends'a Gelecek Yeni Karakter Alter'in Yetenekleri Sızdırıldı

X tarafında yaptığı Apex Legends haberleriyle tanınan Osvaldatore'nin yaptığı paylaşıma göre Apex Legends'ın yeni karakteri Alter'in görünüşü ve yetenekleri belli oldu. Daha önce de bu tarz sızıntıları ortaya çıkarmış ve hepsi de doğru çıkmıştı.