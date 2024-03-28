Apex Legends'a Gelecek Yeni Karakter Alter'in Yetenekleri Sızdırıldı
Apex Legends'a Gelecek Yeni Karakter Alter'in Yetenekleri Sızdırıldı
Respawn Entertainment ve Electronic Arts ortaklığında zirve yolunda devam eden Apex Legends, en çok oynanan Battle Royale oyunlarından birisi konumunda. Yeni sezon ile birlikte gelecek Alter karakteri ise internete sızdı.
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Apex Legends'ın zirve yarışı dur durak bilmiyor.
Apex Legends sızıntılarıyla ünlü Osvaldatore'den yeni karaktere ilk bakış.
İşte yeni karakter Alter'in yetenekleri;
Yeni sezon Mayıs ayında geliyor.
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