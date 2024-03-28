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Apex Legends'a Gelecek Yeni Karakter Alter'in Yetenekleri Sızdırıldı

Apex Legends'a Gelecek Yeni Karakter Alter'in Yetenekleri Sızdırıldı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 13:01

Respawn Entertainment ve Electronic Arts ortaklığında zirve yolunda devam eden Apex Legends, en çok oynanan Battle Royale oyunlarından birisi konumunda. Yeni sezon ile birlikte gelecek Alter karakteri ise internete sızdı.

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Apex Legends'ın zirve yarışı dur durak bilmiyor.

Apex Legends'ın zirve yarışı dur durak bilmiyor.

Steam'de haftanın en çok oynanan oyunları arasına mutlaka girmeyi başaran ve Fortnite'tan sonra en çok oynanan Battle Royale oyunlarından birisi olan Apex Legends, önümüzdeki dönemlerde yeni sezonuna kavuşacak.

Apex Legends sızıntılarıyla ünlü Osvaldatore'den yeni karaktere ilk bakış.

Apex Legends sızıntılarıyla ünlü Osvaldatore'den yeni karaktere ilk bakış.
twitter.com

X tarafında yaptığı Apex Legends haberleriyle tanınan Osvaldatore'nin yaptığı paylaşıma göre Apex Legends'ın yeni karakteri Alter'in görünüşü ve yetenekleri belli oldu. Daha önce de bu tarz sızıntıları ortaya çıkarmış ve hepsi de doğru çıkmıştı.

İşte yeni karakter Alter'in yetenekleri;

İşte yeni karakter Alter'in yetenekleri;

  • Pasif yetenek: Rakip ölüm kutusu ile uzaktan etkileşime geçilebiliyor. Bu kutu içerisinden sadece 1 adet eşya alma izniniz var. Ve bu eşya bir zırh olamaz.

  • Taktiksel yetenek: Yüzeylerden geçebilen bir portal oluşturmanıza izin veriliyor. 

  • Ultimate yetenek: Tüm takımın etkileşime geçebileceği bir portal oluşturabiliyorsunuz. Bu portal sayesinde daha önceden belirlenmiş bir lokasyona ışınlanıyor ve takımı tekrar toparlayabiliyorsunuz.

Yeni sezon Mayıs ayında geliyor.

Yeni sezon Mayıs ayında geliyor.

Apex Legends'ın 21. sezonu 7 Mayıs 2024 tarihinde oynanabilir olacak. Ancak yukarıda ortaya çıkan Alter sızıntısının henüz bir 'sızıntı' olduğunu hatırlatmakta fayda var. Karakterin görünüşü ve yetenekleri yeni sezon içerisinde değişkenlik gösterebilir.

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