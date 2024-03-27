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Kendisini Aldatan Gamer Erkek Arkadaşından Buz Gibi Bir İntikam Alan Kadın

Kendisini Aldatan Gamer Erkek Arkadaşından Buz Gibi Bir İntikam Alan Kadın

Croft
Croft - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 00:38

Aldatılmak ikili ilişkilerde başa gelebilecek en kalp kırıcı şeylerden biri. Gamer erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenen bir kadının intikam anları ise oyuncuların en kötü kabuslarına girecek cinsten!

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Oyundaki ilerlemesi en az bir kere yanlışlıkla silinen herkes bunun acısını çok iyi bilir.

Oyundaki ilerlemesi en az bir kere yanlışlıkla silinen herkes bunun acısını çok iyi bilir.

Onlarca, hatta belki de yüzlerce saat emek verilen ilerlemenin bir anda ellerimizden (veya en azından oyun cihazlarımızdan) kayıp gitmesi çoğumuz için felaketle eş değer.

Peki ya neredeyse 10 yıl boyunca emek verdiğiniz oyundaki ilerlemeniz sevgiliniz tarafından silinseydi tepkiniz ne olurdu?

Peki ya neredeyse 10 yıl boyunca emek verdiğiniz oyundaki ilerlemeniz sevgiliniz tarafından silinseydi tepkiniz ne olurdu?

Neredeyse sizinle birlikte büyüyen karakterinizi konsol veya bilgisayarınızı açtığınızda karşınızda göremediğinizi hayal edin... Üstelik ilerlemenizi silen kişi de partneriniz!

Sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenen bir kadın partnerini cezalandırmak için tam da bunu yaptı.

Sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenen bir kadın partnerini cezalandırmak için tam da bunu yaptı.

Destiny'de 10 yıllık ilerlemesi bulunan erkek arkadaşının tüm emeğini çöpe atan kadın intikamın soğuk değil, yeri geldiğinde buz gibi de alınabildiğinin adeta canlı kanıtı.

Aldatılan kadının intikam aldığı o anlar 👇

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