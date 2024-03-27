Kendisini Aldatan Gamer Erkek Arkadaşından Buz Gibi Bir İntikam Alan Kadın
Kendisini Aldatan Gamer Erkek Arkadaşından Buz Gibi Bir İntikam Alan Kadın
Aldatılmak ikili ilişkilerde başa gelebilecek en kalp kırıcı şeylerden biri. Gamer erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenen bir kadının intikam anları ise oyuncuların en kötü kabuslarına girecek cinsten!
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Oyundaki ilerlemesi en az bir kere yanlışlıkla silinen herkes bunun acısını çok iyi bilir.
Peki ya neredeyse 10 yıl boyunca emek verdiğiniz oyundaki ilerlemeniz sevgiliniz tarafından silinseydi tepkiniz ne olurdu?
Sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrenen bir kadın partnerini cezalandırmak için tam da bunu yaptı.
Aldatılan kadının intikam aldığı o anlar 👇
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