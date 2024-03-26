Tesla'sında Counter-Strike 2 Oynayan Adam Size de "Paranın Gözü Kör Olsun" Dedirtecek
Tesla'sında Counter-Strike 2 Oynayan Adam Size de "Paranın Gözü Kör Olsun" Dedirtecek
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Elon Musk'ın oyunlara olan düşkünlüğü malumunuz.
Oyuncu kimliğini bildiğimiz Musk'ın patronu olduğu Tesla'nın araç içi eğlence sistemine oyunları da dahil etmesi şaşırtıcı değil.
Üstelik buna Counter-Strike 2'de dahil!
Araç ekranına bağladığı klavye ve mouse sayesinde PC'dekinden farksız bir oyun deneyimi yaşayan adamın o anlarını ise ne yalan söyleyelim biraz kıskanmadık değil.
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