Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Tesla'sında Counter-Strike 2 Oynayan Adam Size de "Paranın Gözü Kör Olsun" Dedirtecek

Tesla'sında Counter-Strike 2 Oynayan Adam Size de "Paranın Gözü Kör Olsun" Dedirtecek

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
26.03.2024 - 16:59

Tesla marka otomobillerin marifetleri malum. Ancak aracın içinde bulunan ekranda tam teşekküllü bir Counter-Strike 2 maçı yapabileceğiniz aklınıza gelmiş miydi?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

Elon Musk'ın oyunlara olan düşkünlüğü malumunuz.

Elon Musk'ın oyunlara olan düşkünlüğü malumunuz.

Delilikle arasında incecik bir çizgi bulunan Musk sıkı bir oyuncu. Hatta öyle ki özel anlarında gimesi için eski sevgilisi Amber Heard'e Overwatch serisinin ikonik karakteri Mercy'nin kostümünü aldığını da biliyoruz.

Oyuncu kimliğini bildiğimiz Musk'ın patronu olduğu Tesla'nın araç içi eğlence sistemine oyunları da dahil etmesi şaşırtıcı değil.

Oyuncu kimliğini bildiğimiz Musk'ın patronu olduğu Tesla'nın araç içi eğlence sistemine oyunları da dahil etmesi şaşırtıcı değil.

Yakın zamanda tehlike sebebiyle seyir halindeyken oyun oynama özelliği kaldırılmış olsa da bir Tesla'nız varsa hala araç içindeki ekranda park halindeyken çeşitli oyunları oynayabilirsiniz.

Üstelik buna Counter-Strike 2'de dahil!

Üstelik buna Counter-Strike 2'de dahil!

Valve'ın popüler oyunu yalnızca PC ve şirketin konsola göz kırpan el bilgisayarı diyebileceğimiz Steam Deck'te oynanabiliyor ancak tutkulu bir oyuncu Counter-Strike 2'yi Tesla'sında oynamanın bir yolunu bulmuş.

Araç ekranına bağladığı klavye ve mouse sayesinde PC'dekinden farksız bir oyun deneyimi yaşayan adamın o anlarını ise ne yalan söyleyelim biraz kıskanmadık değil.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?