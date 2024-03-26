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Uyuyan Gerçek Bir Kediyle Oluşturulmuş Counter-Strike Haritasını Görmelisiniz

Uyuyan Gerçek Bir Kediyle Oluşturulmuş Counter-Strike Haritasını Görmelisiniz

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
26.03.2024 - 12:25

Oyun geliştiriciler kadar oyuncular ve modcuların yaratıcılıklarını da takdir etmek gerekiyor. Bir oyuncu gerçek mekanları tarayarak ortaya koyduğu haritalarına uyuyan bir kediyi de dahil edince ortaya harika görüntüler çıktı.

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Counter-Strike mod desteği konusunda çıtayı arşa çıkartan yapımlardan.

Counter-Strike mod desteği konusunda çıtayı arşa çıkartan yapımlardan.

Kendisinin de bir Half-Life modu olarak hayatına başlamasındandır mıdır bilinmez ancak Counter-Strike modları oyuna kesinlikle bambaşka bir hava katıyorlar.

Bir oyuncu ise gerçek hayattaki mekanları Counter-Strike'a taşıdığı işleri ile harikalar yaratıyor.

Bir oyuncu ise gerçek hayattaki mekanları Counter-Strike'a taşıdığı işleri ile harikalar yaratıyor.

Gerçek mekanları üç boyutlu olarak tarayıp oyuna aktaran oyuncu bu zamana dek Londra'daki Hintze Hall'den bir çöle kadar farklı lokasyonları oyuna taşımayı başarmış.

Fakat bunlardan en ilginci ise hiç şüphesiz gerçek bir kediyi içeren Counter-Strike haritası!

Fakat bunlardan en ilginci ise hiç şüphesiz gerçek bir kediyi içeren Counter-Strike haritası!

Mışıl mışıl uyuyan turuncu bir kedinin tam ortasında yattığı ve hemen burnunun ucunda ise bomba kurma alanının yer aldığı enteresan harita ortaya hayli eğlenceli görüntüler çıkartıyor.

İyisi mi neden bahsettiğimizi gelin şöyle gösterelim:

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