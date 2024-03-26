Uyuyan Gerçek Bir Kediyle Oluşturulmuş Counter-Strike Haritasını Görmelisiniz
Uyuyan Gerçek Bir Kediyle Oluşturulmuş Counter-Strike Haritasını Görmelisiniz
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Counter-Strike mod desteği konusunda çıtayı arşa çıkartan yapımlardan.
Bir oyuncu ise gerçek hayattaki mekanları Counter-Strike'a taşıdığı işleri ile harikalar yaratıyor.
Fakat bunlardan en ilginci ise hiç şüphesiz gerçek bir kediyi içeren Counter-Strike haritası!
İyisi mi neden bahsettiğimizi gelin şöyle gösterelim:
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