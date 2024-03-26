Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Dragon's Dogma 2'ye Fena Yükseldik
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Dragon's Dogma 2'ye Fena Yükseldik
İndirimler bitti, listede düşüşler de başladı. Steam'in haftalık en çok satanları bu hafta da epey hareketli. Gelin ülkemizdeki oyuncuların tercihlerine birlikte bir göz atalım.
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1. Listenin ilk sırasının kimsecikleri şaşırttığını sanmıyoruz.
2. Problemler Dragon's Dogma 2'yi durduramadı.
3. Futbol aşkımız ise bitecek gibi değil.
4. Galaksiye demokrasi getirme işini çok sevdik.
5. Listenin bir diğer oynaması tamamen ücretsiz oyunu ise PUBG: Battlegrounds.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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