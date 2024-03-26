Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Dragon's Dogma 2'ye Fena Yükseldik

Elbette Helldivers 2'den bahsediyoruz. PlayStation 5 ve PC için çıkan oyunumuz ne geliştiricilerinin ne de Sony'nin beklemediği bir başarıya imza atarak kısa sürede müthiş bir satış başarısı yakaladı. Görünüşe göre oyun ilk beşi de kolay bırakmaya niyetli değil.