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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Dragon's Dogma 2'ye Fena Yükseldik

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Dragon's Dogma 2'ye Fena Yükseldik

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
26.03.2024 - 11:25

İndirimler bitti, listede düşüşler de başladı. Steam'in haftalık en çok satanları bu hafta da epey hareketli. Gelin ülkemizdeki oyuncuların tercihlerine birlikte bir göz atalım.

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1. Listenin ilk sırasının kimsecikleri şaşırttığını sanmıyoruz.

1. Listenin ilk sırasının kimsecikleri şaşırttığını sanmıyoruz.

Oynaması tamamen ücrfetsiz Counter-Strike 2 önce Palworld, ardından Helldivers rüzgarıyla düşüşler yaşamış olsa da en azından ülkemizdeki oyuncuların yeniden bir numaralı tercihi olmayı kısa sürede başardı.

2. Problemler Dragon's Dogma 2'yi durduramadı.

2. Problemler Dragon's Dogma 2'yi durduramadı.

Capcom'un henüz geçtiğimiz günlerde çıkan oyunu ön sipariş aşamasıyla dahi listeye girmeyi başarmıştı. Optimizasyon problemleri ve mikro ödemeler ile oyuncular tarafından bol bol eleştirilse de Dragon's Dogma 2 liderlik koltuğunu yakın takipte.

3. Futbol aşkımız ise bitecek gibi değil.

3. Futbol aşkımız ise bitecek gibi değil.

FIFA adını geride bıraktıktan sonra karşımıza EA Sports DC 24 ile çıkan EA Games oyuncu alışkanlıklarından faydalanmayı çok iyi biliyor. Şu anda yüzde 80'lik indirimle 69,99 dolar yerine 13,99 dolara satılan oyun buna rağmen bir sıralık düşüşte.

4. Galaksiye demokrasi getirme işini çok sevdik.

4. Galaksiye demokrasi getirme işini çok sevdik.

Elbette Helldivers 2'den bahsediyoruz. PlayStation 5 ve PC için çıkan oyunumuz ne geliştiricilerinin ne de Sony'nin beklemediği bir başarıya imza atarak kısa sürede müthiş bir satış başarısı yakaladı. Görünüşe göre oyun ilk beşi de kolay bırakmaya niyetli değil.

5. Listenin bir diğer oynaması tamamen ücretsiz oyunu ise PUBG: Battlegrounds.

5. Listenin bir diğer oynaması tamamen ücretsiz oyunu ise PUBG: Battlegrounds.

Battle royale türünün popülerleşmesinde büyük katkısı olan PUBG'nin yıldızı hala parlıyor. Oynaması tamamen ücretsiz olan oyunumuz bu hafta bir sıralık düşüşte olsa da ilk beşte tutunmayı biliyor.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Euro Truck Simulator 2

  • Rust

  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege

  • Black Desert

  • Forza Horizon 5

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