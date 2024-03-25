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Daha Çıkmadan Büyük Ses Getiren Stellar Blade'in Ücretsiz Demosu İçin Tarih Verildi

Daha Çıkmadan Büyük Ses Getiren Stellar Blade'in Ücretsiz Demosu İçin Tarih Verildi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
26.03.2024 - 00:07

Yılın en çok beklenen PlayStation oyunlarından olan Staller Blade için yayınlanacak ücretsiz demoya ne zaman kavuşacağımıza dair PlayStation cephesinden beklenen açıklama geldi.

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PlayStation 5 özel oyunu Stellar Blade daha çıkmadan oyuncuların kalplerini çalmayı başardı.

PlayStation 5 özel oyunu Stellar Blade daha çıkmadan oyuncuların kalplerini çalmayı başardı.

Hızlı ve akıcı aksiyonu, göz kamaştıran grafikleri ve hakkında bol bol konuşulan ana karakteri ile Steallar Blade oyuncuların dikkatini üzerine çekmeyi kısa sürede başardı.

Stellar Blade için yayınlanacak ücretsiz demo için de tarih verildi.

Stellar Blade için yayınlanacak ücretsiz demo için de tarih verildi.

Shift Up tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Sony'nin üstlendiği oyun 29 Mart Cuma saat 17:00 itibariyle PlayStation 5 kullanıcılarının deneyimine sunulacak. Demo sürümünde oyunu ilk boss savaşına kadar deneyimleme fırsatına sahip olacağız. Ayrıca demo kayıtları daha sonrasında oyuna da aktarılabilecek.

Stellar Blade'in Türkçe dil desteğiyle çıkacağını da hatırlatalım.

Stellar Blade'in Türkçe dil desteğiyle çıkacağını da hatırlatalım.

Türkçe altyazı desteğiyle gelecek olan PlayStation 5 özel oyunu Stellar Balde'in demosunu da yine tamamen Türkçe olarak deneyimlemek mümkün olacak. Oyun tek oyunculu ve hikaye odaklı bir deneyim sunacak.

Peki Stellar Blade neler vadediyor?

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