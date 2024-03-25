Daha Çıkmadan Büyük Ses Getiren Stellar Blade'in Ücretsiz Demosu İçin Tarih Verildi

Shift Up tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Sony'nin üstlendiği oyun 29 Mart Cuma saat 17:00 itibariyle PlayStation 5 kullanıcılarının deneyimine sunulacak. Demo sürümünde oyunu ilk boss savaşına kadar deneyimleme fırsatına sahip olacağız. Ayrıca demo kayıtları daha sonrasında oyuna da aktarılabilecek.