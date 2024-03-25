Daha Çıkmadan Büyük Ses Getiren Stellar Blade'in Ücretsiz Demosu İçin Tarih Verildi
Daha Çıkmadan Büyük Ses Getiren Stellar Blade'in Ücretsiz Demosu İçin Tarih Verildi
Yılın en çok beklenen PlayStation oyunlarından olan Staller Blade için yayınlanacak ücretsiz demoya ne zaman kavuşacağımıza dair PlayStation cephesinden beklenen açıklama geldi.
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PlayStation 5 özel oyunu Stellar Blade daha çıkmadan oyuncuların kalplerini çalmayı başardı.
Stellar Blade için yayınlanacak ücretsiz demo için de tarih verildi.
Stellar Blade'in Türkçe dil desteğiyle çıkacağını da hatırlatalım.
Peki Stellar Blade neler vadediyor?
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