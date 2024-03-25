Days Gone'un Geliştiricileri AAA Canlı Servis Oyunu Üzerinde Çalışıyor
Days Gone'un Geliştiricileri AAA Canlı Servis Oyunu Üzerinde Çalışıyor
PlayStation'a özel olarak çıktıktan sonra PC için de yayınlanan kıyamet sonrası temaya sahip Days Gone ile tanıdığımız Bend Studios bu kez AAA bir canlı servis oyunu ile dönüyor.
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2019 yılında PlayStation için çıkan Days Gone genel olarak olumlu eleştiriler almayı başarmıştı.
Days Gone sonrası sessizliğe gömülen stüdyo yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını 2022 yılında açıklamıştı.
Bend Studios'un sıradaki oyununun canlı servis olacağı ise yayınlanan iş ilanı ile ortaya çıktı.
Canlı servis oyunları son yıllarda firmaların gözdesi olsa da oyuncular pek de aynı fikirde değil.
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