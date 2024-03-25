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Days Gone'un Geliştiricileri AAA Canlı Servis Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Days Gone'un Geliştiricileri AAA Canlı Servis Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.03.2024 - 23:22

PlayStation'a özel olarak çıktıktan sonra PC için de yayınlanan kıyamet sonrası temaya sahip Days Gone ile tanıdığımız Bend Studios bu kez AAA bir canlı servis oyunu ile dönüyor.

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2019 yılında PlayStation için çıkan Days Gone genel olarak olumlu eleştiriler almayı başarmıştı.

2019 yılında PlayStation için çıkan Days Gone genel olarak olumlu eleştiriler almayı başarmıştı.

Syphon Filter serisi ile de tanıdığımız Bend Studios imzası taşıyan oyun bizleri zombi kıyameti sonrası bir dünyaya bırakıyor ve üzerimize akın akın zombi sürüleri salıyordu.

Days Gone sonrası sessizliğe gömülen stüdyo yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını 2022 yılında açıklamıştı.

Days Gone sonrası sessizliğe gömülen stüdyo yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını 2022 yılında açıklamıştı.

Sıradaki projelerinde Days Gone ile inşa ettikleri açık dünya sistemini benimseyeceklerini ve oyunlarını bu sistem üzerine inşa edeceklerini söylemiş olan geliştiriciler sıradaki oyunun bambaşka bir IP olacağını da dile getirmişlerdi.

Bend Studios'un sıradaki oyununun canlı servis olacağı ise yayınlanan iş ilanı ile ortaya çıktı.

Bend Studios'un sıradaki oyununun canlı servis olacağı ise yayınlanan iş ilanı ile ortaya çıktı.

Stüdyo tarafından paylaşılan iş ilanında belirtilenlere göre AAA kalitesinde canlı servis oyunları hakkında deneyim sahibi adaylar aranıyor. Kısacası stüdyonun yaratacağı yeni oyun Days Gone'un aksine tek kişilik bir deneyime odaklanmayacak.

Canlı servis oyunları son yıllarda firmaların gözdesi olsa da oyuncular pek de aynı fikirde değil.

Canlı servis oyunları son yıllarda firmaların gözdesi olsa da oyuncular pek de aynı fikirde değil.

Firmalar için uzun süreli bir gelir kapısı olarak görülen canlı servis oyunlarının iyi örnekleri neredeyse parmakla sayılır cinsteyken son yıllarda tonla para harcanan ve beklentilerin çok altında kalan örnekleri ise hayli fazla. Tek oyunculu ve hikaye odaklı deneyim üzerinde uzmanlaşmış stüdyoların da servis oyunlarına yönelmeye başlamaları nasıl sonuçları beraberinde getirecek birlikte göreceğiz.

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