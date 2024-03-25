Days Gone'un Geliştiricileri AAA Canlı Servis Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Firmalar için uzun süreli bir gelir kapısı olarak görülen canlı servis oyunlarının iyi örnekleri neredeyse parmakla sayılır cinsteyken son yıllarda tonla para harcanan ve beklentilerin çok altında kalan örnekleri ise hayli fazla. Tek oyunculu ve hikaye odaklı deneyim üzerinde uzmanlaşmış stüdyoların da servis oyunlarına yönelmeye başlamaları nasıl sonuçları beraberinde getirecek birlikte göreceğiz.