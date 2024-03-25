The Elder Scrolls'un 30. Yaşını Kutlayan Bethesda'dan TES 6 ile İlgili Umut Kıran Açıklama

Mesajda neredeyse tüm oyun dünyasının yeni haberler beklediği The Elder Scrolls 6'nın geliştirilme sürecinin devam ettiği belirtilirken otuz yılın ardından evrenin hala aynı tutku ve inançla geliştirildiği de dile getirilmiş durumda. Kısacası elimizde yine çıkış tarihine dair en ufak bir ipucu yok. Phill Spencer'ın geçtiğimiz aylarda The Elder Scrolls 6'yı erken duyurmaktan ötürü pişman olduğunu söylediğini de hatırlatmak gerek. Bethesda'nın 25 yılın ardından ortayakoyduğu ilk orijinal IP'si Starfield'ın da daha yeni çıkmış olduğunu düşünecek olursak ekibin TES6'nın henüz erken geliştirme aşamalarında olduğunu tahmin etmek zor değil.