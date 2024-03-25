The Elder Scrolls'un 30. Yaşını Kutlayan Bethesda'dan TES 6 ile İlgili Umut Kıran Açıklama
The Elder Scrolls'un 30. Yaşını Kutlayan Bethesda'dan TES 6 ile İlgili Umut Kıran Açıklama
Oyun dünyasının en köklü serilerinden The Elder Scrolls 30. yaşını kutluyor. Bethesda ise serinin yeni yaşı için yayınladığı kutlama mesajında The Elder Scrolls 6'ya da değinmiş olsa da yeni oyunu bekleyenler için haberler pek de iç açıcı değil.
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The Elder Scrolls serisi bundan tam 30 yıl önce ilk oyunu Arena ile hayatlarımıza girmişti.
The Elder Scrolls 6 takvimleri hayli geri alacak olursak 2018 yılında duyurulmuştu.
30. yaşını kutlayan The Elder Scrolls serisi için Bethesda tarafından yayınlanan mesajda ise The Elder Scrolls 6'dan yeni haberler var.
Mobil platformlar için çıkacak The Elder Scrolls: Castles da duyuruldu.
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