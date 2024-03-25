Görüş Bildir
Haberler
Gaming
The Elder Scrolls'un 30. Yaşını Kutlayan Bethesda'dan TES 6 ile İlgili Umut Kıran Açıklama

The Elder Scrolls'un 30. Yaşını Kutlayan Bethesda'dan TES 6 ile İlgili Umut Kıran Açıklama

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.03.2024 - 20:36

Oyun dünyasının en köklü serilerinden The Elder Scrolls 30. yaşını kutluyor. Bethesda ise serinin yeni yaşı için yayınladığı kutlama mesajında The Elder Scrolls 6'ya da değinmiş olsa da yeni oyunu bekleyenler için haberler pek de iç açıcı değil.

İçeriğin Devamı Aşağıda

The Elder Scrolls serisi bundan tam 30 yıl önce ilk oyunu Arena ile hayatlarımıza girmişti.

The Elder Scrolls serisi bundan tam 30 yıl önce ilk oyunu Arena ile hayatlarımıza girmişti.

1994 yılında yayınlanan ilk oyunun ardından ise bu zamana kadar beş ana oyun ve sayısız yan içerik gördük. Ancak serinin hayranlarının gözü ise şimdilerde duyurusunun üzerinden hayli zaman geçmiş olan The Elder Scrolls 6'da.

The Elder Scrolls 6 takvimleri hayli geri alacak olursak 2018 yılında duyurulmuştu.

The Elder Scrolls 6 takvimleri hayli geri alacak olursak 2018 yılında duyurulmuştu.

Şimdilerde tarihe gömülen E3 fuarında kısacık bir fragman eşliğinde duyurulan The Elder Scrolls 6'dan ise o tarihten bu yana neredeyse hiç haber alamadık desek yeridir.

30. yaşını kutlayan The Elder Scrolls serisi için Bethesda tarafından yayınlanan mesajda ise The Elder Scrolls 6'dan yeni haberler var.

30. yaşını kutlayan The Elder Scrolls serisi için Bethesda tarafından yayınlanan mesajda ise The Elder Scrolls 6'dan yeni haberler var.
twitter.com

Mesajda neredeyse tüm oyun dünyasının yeni haberler beklediği The Elder Scrolls 6'nın geliştirilme sürecinin devam ettiği belirtilirken otuz yılın ardından evrenin hala aynı tutku ve inançla geliştirildiği de dile getirilmiş durumda. Kısacası elimizde yine çıkış tarihine dair en ufak bir ipucu yok. Phill Spencer'ın geçtiğimiz aylarda The Elder Scrolls 6'yı erken duyurmaktan ötürü pişman olduğunu söylediğini de hatırlatmak gerek. Bethesda'nın 25 yılın ardından ortayakoyduğu ilk orijinal IP'si Starfield'ın da daha yeni çıkmış olduğunu düşünecek olursak ekibin TES6'nın henüz erken geliştirme aşamalarında olduğunu tahmin etmek zor değil.

Mobil platformlar için çıkacak The Elder Scrolls: Castles da duyuruldu.

Mobil platformlar için çıkacak The Elder Scrolls: Castles da duyuruldu.

Yayınlanan yaş günü mesajında yeni TES oyunu hakkında beklediklerimizi bulamasak da seri yeni bir mobil oyuna kavuşuyor. Mobil cihazlar için çıkacak The Elder Scrolls: Castles için ön kayıt süreci başlamış durumda.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın