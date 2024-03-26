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Kartlar Karılsın: Steam Deste Oluşturma Festivali Başladı

Kartlar Karılsın: Steam Deste Oluşturma Festivali Başladı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
26.03.2024 - 10:46

Steam kullanıcılarının karşısına ücretsiz demolar ve çok daha fazlası ile çıkacağı yeni festivali ile karşımızda. Peki Steam Deste Oluşturma Festivali neler sunuyor?

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Steam belli aralıklarla kullanıcılarının karşısına farklı temalarda festivaller ile çıkıyor.

Steam belli aralıklarla kullanıcılarının karşısına farklı temalarda festivaller ile çıkıyor.

Her biri farklı bir oyun türü veya temasını öne çıkartan bu festivallerde oyuncular temaya uygun oyunlarda indirimlerin yanında pek çok farklı avantaj da elde edebiliyor.

Steam'de şimdi de Deste Oluşturma Festivali zamanı!

Steam'de şimdi de Deste Oluşturma Festivali zamanı!

Adından da anlaşılabileceği üzere kart ve deste oluşturma mekaniklerine sahip oyunların öne çıkacağı festival boyunca biz oyuncuları indirimler, ücretsiz demolar ve ögeler bekliyor olacak

Steam Deste Oluşturma Festivali boyunca puan dükkanında üç ücretsiz öge de bizleri bekliyor olacak.

Steam Deste Oluşturma Festivali boyunca puan dükkanında üç ücretsiz öge de bizleri bekliyor olacak.

Deste Oluşturma Festivali boyunca Puan Dükkanı'nı ziyaret edecek olursanız bir adet hareketli çıkartma, bir adet avatar çerçevesi ve bir hareketli avatara tamamen ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz.

Peki Steam Deste Oluşturma Festivali ne zaman sona erecek?

Peki Steam Deste Oluşturma Festivali ne zaman sona erecek?

Tıpkı diğer Steam festivalleri gibi bir hafta boyunca devam edecek olan Deste Oluşturma Festivali 1 Nisan Pazartesi saat 20:00'de sonlanacak. Kısacası o vakte kadar ilginizi çeken indirimli oyunları kapmayı ve ücretsiz ögelerinizi almayı unutmayın.

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