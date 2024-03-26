Kartlar Karılsın: Steam Deste Oluşturma Festivali Başladı
Kartlar Karılsın: Steam Deste Oluşturma Festivali Başladı
Steam kullanıcılarının karşısına ücretsiz demolar ve çok daha fazlası ile çıkacağı yeni festivali ile karşımızda. Peki Steam Deste Oluşturma Festivali neler sunuyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Steam belli aralıklarla kullanıcılarının karşısına farklı temalarda festivaller ile çıkıyor.
Steam'de şimdi de Deste Oluşturma Festivali zamanı!
Steam Deste Oluşturma Festivali boyunca puan dükkanında üç ücretsiz öge de bizleri bekliyor olacak.
Peki Steam Deste Oluşturma Festivali ne zaman sona erecek?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda