23 Yıllık GTA Oyunu Unreal Engine 5 İle Muhteşem Görünüyor
23 Yıllık GTA Oyunu Unreal Engine 5 İle Muhteşem Görünüyor
2001 yılında çıkan ve neredeyse 23 yaşını dolduran Grand Theft Auto III, günümüzde oynaması zor yapımlardan. Çünkü görselliği ve mekanikleri günümüz teknolojisine pek ayak uyduramıyor. Peki bu oyun Unreal Engine 5 ile tekrar yapılsa nasıl görünürdü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir efsanenin başlangıcı.
İşte karşınızda GTA III Remake!
Işıklandırmalar ve grafikler harika görünüyor.
GTA III – The Definitive Edition ise eleştirilerin hedefi olmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda