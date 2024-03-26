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23 Yıllık GTA Oyunu Unreal Engine 5 İle Muhteşem Görünüyor

23 Yıllık GTA Oyunu Unreal Engine 5 İle Muhteşem Görünüyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 10:11

2001 yılında çıkan ve neredeyse 23 yaşını dolduran Grand Theft Auto III, günümüzde oynaması zor yapımlardan. Çünkü görselliği ve mekanikleri günümüz teknolojisine pek ayak uyduramıyor. Peki bu oyun Unreal Engine 5 ile tekrar yapılsa nasıl görünürdü?

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Bir efsanenin başlangıcı.

Bir efsanenin başlangıcı.

2001 yılında çıkan GTA 3, serinin ilk 3D oyunuydu ve köklü bir efsanenin ilk kıvılcımlarını yakmıştı. Günümüzde hem görsellik hem de oynanış açısından pek bir geride kalan oyun için mod yapımcıları kolları sıvadı ve ortaya harika bir iş çıkarttı.

İşte karşınızda GTA III Remake!

Işıklandırmalar ve grafikler harika görünüyor.

Işıklandırmalar ve grafikler harika görünüyor.

İçerisinde birçok GTA 5 modunun da yer aldığını belirten içerik üreticisi, oyunu gerçekten günümüz teknolojisine adapte etmiş durumda. Işıklandırmalar, yansımalar, görsellik ve daha birçok gelişimi video içerisinde görüntüleyebiliyorsunuz.

GTA III – The Definitive Edition ise eleştirilerin hedefi olmuştu.

GTA III – The Definitive Edition ise eleştirilerin hedefi olmuştu.

Rockstar Games'in 2023 Ocak ayında çıkardığı 3 oyunluk paket içerisinde GTA 3, San Andreas ve Vice City'nin Definitive halleri yer alıyordu. Ancak bu yapımlar oyuncular tarafından pek fazla sevilmedi. Şimdi yukarıda paylaşılan video ile kıyaslandığı zaman ortada büyük bir fark olduğu da görülebiliyor.

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