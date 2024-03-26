23 Yıllık GTA Oyunu Unreal Engine 5 İle Muhteşem Görünüyor

2001 yılında çıkan GTA 3, serinin ilk 3D oyunuydu ve köklü bir efsanenin ilk kıvılcımlarını yakmıştı. Günümüzde hem görsellik hem de oynanış açısından pek bir geride kalan oyun için mod yapımcıları kolları sıvadı ve ortaya harika bir iş çıkarttı.