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Neuralink Beyin İmplantı Takılan İlk İnsan Hasta, Bütün Gece Uyanık Kalıp Civilization 6 Oynadı

Neuralink Beyin İmplantı Takılan İlk İnsan Hasta, Bütün Gece Uyanık Kalıp Civilization 6 Oynadı

Elon Musk
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 15:42

Elon Musk'ın Neuralink beyin implantının ilk insan alıcısı, Sid Meier'in Civilization 6 oyununu tüm gece oynayabilmek de dahil olmak üzere kendisine daha fazla özgürlük ve özerklik sağlayan deneysel yardımcı teknolojiyle yaşama deneyimi ve iyileşmesi hakkında yeni ayrıntılar paylaştı. Gelin bu ayrıntılara birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.ign.com/articles/first-hu...
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Neuralink'in kurucu ortağı Elon Musk, Ocak ayında X/Twitter'a yaptığı açıklamada şirketin ilk beyin-bilgisayar arayüzünü bir insan hastanın kafasına yerleştirdiğini ve hastanın ameliyatın ardından "doğru bir şekilde iyileştiğini" açıkladı.

Neuralink'in kurucu ortağı Elon Musk, Ocak ayında X/Twitter'a yaptığı açıklamada şirketin ilk beyin-bilgisayar arayüzünü bir insan hastanın kafasına yerleştirdiğini ve hastanın ameliyatın ardından "doğru bir şekilde iyileştiğini" açıkladı.

Milyarder ayrıca o sırada implantın iyi çalıştığını ve 'umut verici bir nöron yükselmesi' tespit ettiğini ima etti. Şubat ayında yapılan bir sonraki güncellemede Musk, adı açıklanmayan bir hastanın görünüşe göre tamamen iyileştiğini ve hatta implantı kullanarak bir bilgisayar imlecini sadece düşünerek kontrol edebildiğini belirtti.

Son olarak, 20 Mart'ta Neuralink, X'e 29 yaşındaki implant alıcısı Noland Arbaugh'un teknolojiyi satrancın dijital bir versiyonunu oynamak için kullandığı ve deneysel yardımcı ile yaşamanın hayatını nasıl değiştirdiğini tartıştığı dokuz dakikalık bir canlı yayın şeklinde kendi güncellemesini yayınladı.

Son olarak, 20 Mart'ta Neuralink, X'e 29 yaşındaki implant alıcısı Noland Arbaugh'un teknolojiyi satrancın dijital bir versiyonunu oynamak için kullandığı ve deneysel yardımcı ile yaşamanın hayatını nasıl değiştirdiğini tartıştığı dokuz dakikalık bir canlı yayın şeklinde kendi güncellemesini yayınladı.

Arbaugh, 'İmleç üzerinde güç kullanmak gibiydi ve istediğim yere hareket etmesini sağlayabiliyordum, sadece ekranda bir yere bakıyordum ve istediğim yere hareket ediyordu, bu çok vahşi bir deneyimdi' dedi.

İşte Arbaugh'ın o videosu👇👇

29 yaşındaki tam kuadriplejik hasta, sekiz yıl önce bir dalış kazası sırasında omurilik yaralanması geçirdikten sonra duyularını kaybettiğini ve omuzlarının altından felç geçirdiğini ve "dünyayı değiştirebileceğini" hissettiği bir şeyin parçası olma dürtüsüyle denemeye gönüllü olmak istediğini paylaştı.

29 yaşındaki tam kuadriplejik hasta, sekiz yıl önce bir dalış kazası sırasında omurilik yaralanması geçirdikten sonra duyularını kaybettiğini ve omuzlarının altından felç geçirdiğini ve "dünyayı değiştirebileceğini" hissettiği bir şeyin parçası olma dürtüsüyle denemeye gönüllü olmak istediğini paylaştı.

Canlı yayın boyunca Arbaugh, Neuralink beyin-bilgisayar arayüzünü (BCI) kullanarak ekrandaki bir imleci kontrol edip dijital satranç oynarken ve arka planda çalan müziği duraklatırken görülebiliyordu.

Arbaugh ayrıca implantın kendisine tüm gece Sid Meier's Civilization 6 strateji oyununu oynama özgürlüğü verdiğini açıkladı, ameliyattan önce kendi başına asla yapamayacağı bir şeydi bu.

Arbaugh ayrıca implantın kendisine tüm gece Sid Meier's Civilization 6 strateji oyununu oynama özgürlüğü verdiğini açıkladı, ameliyattan önce kendi başına asla yapamayacağı bir şeydi bu.

Arbaugh, Neuralink bilim insanı Bliss Chapman'a 'Bana bu [Neuralink teknolojisi] üzerinde tam kontrol verdiğiniz ilk anlardan birinde, sabah 6'ya kadar [...] Civilization 6 oynadım' dedi. 'Buna değdi, sanırım bunu ifade etmenin en iyi yolu bu, harikaydı.'

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Arbaugh, ameliyat olmadan önce Civilization 6 oynamaktan büyük ölçüde vazgeçtiğini, çünkü oynamak için bir arkadaşının "tam yardımına" ihtiyaç duyduğunu ve oyunun zaman odaklı doğasının uzun süreli oyun seanslarını savunulamaz hale getirdiğini açıkladı.

Arbaugh, ameliyat olmadan önce Civilization 6 oynamaktan büyük ölçüde vazgeçtiğini, çünkü oynamak için bir arkadaşının "tam yardımına" ihtiyaç duyduğunu ve oyunun zaman odaklı doğasının uzun süreli oyun seanslarını savunulamaz hale getirdiğini açıkladı.

Arbaugh, 'Yani tam bir oyun oynamak benim için mümkün değildi,' diye açıkladı. 'Şimdi kelimenin tam anlamıyla yatağıma uzanıp gönlümce oynayabiliyorum. Açıkçası bu noktadaki en büyük kısıtlama, tamamını kullandıktan sonra implantın şarj olmasını beklemek zorunda kalmaktı.'

İşte Noland'ın " Neuralink, birkaç hafta önce genel merkezlerini gezmem için bana kapılarını açacak kadar nazikti. İnanılmaz bir deneyimdi ve asla unutamayacağım bir gündü." diyerek prosedürden bahsettiği o video👇

29 yaşındaki genç ayrıca X'te yayınlanan bir Neuralink sunumunda implantın Mario Kart 8'i oynamasına izin verdiğini söyledi: Deluxe oyununu BCI teknolojisi tarafından deşifre edilen nöral sinyalleri kullanarak oynamasını mümkün kıldığını da açıkladı.

29 yaşındaki genç ayrıca X'te yayınlanan bir Neuralink sunumunda implantın Mario Kart 8'i oynamasına izin verdiğini söyledi: Deluxe oyununu BCI teknolojisi tarafından deşifre edilen nöral sinyalleri kullanarak oynamasını mümkün kıldığını da açıkladı.

'Mario Kart oynamak ve defalarca ikinci olmak aklımı başımdan aldı, bunun mümkün olabileceğini düşünmemiştim [...] bir haftadır kullanıyorum, bu çok çılgıncaydı. Babam ve arkadaşım kazanmama izin vermese de,' diyor Arbaugh.

İmplant ayrıca Noland'ın Fransızca ve Japonca öğrenmeye başlamasına yardımcı oldu ve okuma konusunda genel olarak engelleri ortadan kaldırdı.

İmplant ayrıca Noland'ın Fransızca ve Japonca öğrenmeye başlamasına yardımcı oldu ve okuma konusunda genel olarak engelleri ortadan kaldırdı.

Noland ayrıca işlem sonucunda hiçbir 'bilişsel bozukluk' yaşamadığını ve iki saat süren cerrahi işlemden bir gün sonra hastaneden ayrılabildiğini vurguladı.

Musk da konuyla ilgili görüşlerini şu paylaşımla dile getirdi👇

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"Mükemmel değil, bazı sorunlarla karşılaştığımızı söyleyebilirim," diye yorumladı 29 yaşındaki genç.

"Mükemmel değil, bazı sorunlarla karşılaştığımızı söyleyebilirim," diye yorumladı 29 yaşındaki genç.

'İnsanların bunun yolculuğun sonu olduğunu düşünmelerini istemiyorum, daha yapılacak çok iş var ama şimdiden hayatımı değiştirdi...'

Neuralink'in videoyu yayınlamasından kısa bir süre sonra Musk, teknolojiye yönelik iddialı uzun vadeli planını yeniden vurgulamak için X'e gitti.

Neuralink'in videoyu yayınlamasından kısa bir süre sonra Musk, teknolojiye yönelik iddialı uzun vadeli planını yeniden vurgulamak için X'e gitti.

Milyarder, sonunda implantları, hasarlı omurga bölümlerini atlamak ve felç nedeniyle kaybedilen hareket kabiliyetini geri kazanmak için doğrudan hastanın motor korteksinden vücudun ilgili bölümüne sinyalleri 'şant' etmek için kullanmayı umuyor.

Neuralink ayrıca kör hastaların kameralar yardımıyla görmelerine yardımcı olmak amacıyla beynin bölgelerini uyarmak için implantları kullanma olasılığını da tartışmıştı.

Neuralink ayrıca kör hastaların kameralar yardımıyla görmelerine yardımcı olmak amacıyla beynin bölgelerini uyarmak için implantları kullanma olasılığını da tartışmıştı.

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