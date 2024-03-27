Neuralink Beyin İmplantı Takılan İlk İnsan Hasta, Bütün Gece Uyanık Kalıp Civilization 6 Oynadı

Milyarder ayrıca o sırada implantın iyi çalıştığını ve 'umut verici bir nöron yükselmesi' tespit ettiğini ima etti. Şubat ayında yapılan bir sonraki güncellemede Musk, adı açıklanmayan bir hastanın görünüşe göre tamamen iyileştiğini ve hatta implantı kullanarak bir bilgisayar imlecini sadece düşünerek kontrol edebildiğini belirtti.