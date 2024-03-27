Neuralink Beyin İmplantı Takılan İlk İnsan Hasta, Bütün Gece Uyanık Kalıp Civilization 6 Oynadı
Neuralink Beyin İmplantı Takılan İlk İnsan Hasta, Bütün Gece Uyanık Kalıp Civilization 6 Oynadı
Kaynak: https://www.ign.com/articles/first-hu...
Elon Musk'ın Neuralink beyin implantının ilk insan alıcısı, Sid Meier'in Civilization 6 oyununu tüm gece oynayabilmek de dahil olmak üzere kendisine daha fazla özgürlük ve özerklik sağlayan deneysel yardımcı teknolojiyle yaşama deneyimi ve iyileşmesi hakkında yeni ayrıntılar paylaştı. Gelin bu ayrıntılara birlikte bakalım...
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Neuralink'in kurucu ortağı Elon Musk, Ocak ayında X/Twitter'a yaptığı açıklamada şirketin ilk beyin-bilgisayar arayüzünü bir insan hastanın kafasına yerleştirdiğini ve hastanın ameliyatın ardından "doğru bir şekilde iyileştiğini" açıkladı.
Son olarak, 20 Mart'ta Neuralink, X'e 29 yaşındaki implant alıcısı Noland Arbaugh'un teknolojiyi satrancın dijital bir versiyonunu oynamak için kullandığı ve deneysel yardımcı ile yaşamanın hayatını nasıl değiştirdiğini tartıştığı dokuz dakikalık bir canlı yayın şeklinde kendi güncellemesini yayınladı.
İşte Arbaugh'ın o videosu👇👇
29 yaşındaki tam kuadriplejik hasta, sekiz yıl önce bir dalış kazası sırasında omurilik yaralanması geçirdikten sonra duyularını kaybettiğini ve omuzlarının altından felç geçirdiğini ve "dünyayı değiştirebileceğini" hissettiği bir şeyin parçası olma dürtüsüyle denemeye gönüllü olmak istediğini paylaştı.
Arbaugh ayrıca implantın kendisine tüm gece Sid Meier's Civilization 6 strateji oyununu oynama özgürlüğü verdiğini açıkladı, ameliyattan önce kendi başına asla yapamayacağı bir şeydi bu.
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Arbaugh, ameliyat olmadan önce Civilization 6 oynamaktan büyük ölçüde vazgeçtiğini, çünkü oynamak için bir arkadaşının "tam yardımına" ihtiyaç duyduğunu ve oyunun zaman odaklı doğasının uzun süreli oyun seanslarını savunulamaz hale getirdiğini açıkladı.
İşte Noland'ın " Neuralink, birkaç hafta önce genel merkezlerini gezmem için bana kapılarını açacak kadar nazikti. İnanılmaz bir deneyimdi ve asla unutamayacağım bir gündü." diyerek prosedürden bahsettiği o video👇
29 yaşındaki genç ayrıca X'te yayınlanan bir Neuralink sunumunda implantın Mario Kart 8'i oynamasına izin verdiğini söyledi: Deluxe oyununu BCI teknolojisi tarafından deşifre edilen nöral sinyalleri kullanarak oynamasını mümkün kıldığını da açıkladı.
İmplant ayrıca Noland'ın Fransızca ve Japonca öğrenmeye başlamasına yardımcı oldu ve okuma konusunda genel olarak engelleri ortadan kaldırdı.
Musk da konuyla ilgili görüşlerini şu paylaşımla dile getirdi👇
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"Mükemmel değil, bazı sorunlarla karşılaştığımızı söyleyebilirim," diye yorumladı 29 yaşındaki genç.
Neuralink'in videoyu yayınlamasından kısa bir süre sonra Musk, teknolojiye yönelik iddialı uzun vadeli planını yeniden vurgulamak için X'e gitti.
Neuralink ayrıca kör hastaların kameralar yardımıyla görmelerine yardımcı olmak amacıyla beynin bölgelerini uyarmak için implantları kullanma olasılığını da tartışmıştı.
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