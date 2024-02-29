Apple'ın Çalışmalar Yaptığı Elektrikli Araba Projesinin İptal Edilmesinin Altında Yatan Sebepler
Apple'ın Çalışmalar Yaptığı Elektrikli Araba Projesinin İptal Edilmesinin Altında Yatan Sebepler
Kaynak: https://www.wired.com/story/rip-apple...
On yıl süren söylentiler, gizli gelişmeler, yönetici giriş çıkışları ve eksen kaymalarının ardından Apple'ın dün çalışanlarına, şirket içinde 'Project Titan' olarak adlandırılan otomobil projesinin artık olmadığını söylediği bildirildi. Dört küsur yıl öncesinin teknolojisi -elektrikli, otonom araçlar- üzerinde çalışanların artık günün övünülen ilerlemesi olan üretken yapay zekaya odaklanacakları bildiriliyor. Projenin tasfiyesi ilk olarak Bloomberg tarafından rapor edildi; TechCrunch, Project Titan'ın yeniden yapılandırılmasının muhtemelen işten çıkarmaları da içereceğini bildirdi.
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Tesla CEO'su Elon Musk birkaç yıl önce attığı bir tweette "Prototipler kolay, hacimli üretim zor, pozitif nakit akışı ise eziyetli" demişti. Bu, Tesla'nın yanı sıra müstakbel otomobil şirketlerinin de tekrar tekrar öğrendiği bir ders.
Elon Musk, biraz da alaycı bir tavırla twitter üzerinden de taziyelerini iletmişti!
Bir otomobil tasarlamak ve üretmek karmaşık bir iştir. Küresel otomobil üreticileri bunu başarmak için genellikle kendi donanım veya yazılım araçlarından sorumlu binlerce tedarikçiyle ilişkilerini sürdürüyor.
Kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Center for Automotive Research'ün kıdemli başkan yardımcısı ve baş inovasyon sorumlusu K. Venkatesh Prasad, otomotiv alanına girmeyi uman her teknoloji şirketinin "ortaklıklara ihtiyacı olduğunu" söylüyor.
2021 yılında Hyundai, Koreli otomobil üreticisinin Apple ile Georgia'daki Kia montaj fabrikasında üretilebilecek bir otomobil geliştirmek için erken görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.
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Tüm akıllı telefon firmaları Apple'ın on yıl önce farkına vardığı şeyden faydalanmaya çalışıyor: Artık yeni otomobillerde yerleşik olarak bulunan yazılım ve bağlanabilirlik, teknoloji şirketlerine geleneksel otomobil üreticilerine karşı bir sıçrama sağladı. Ancak bu avantajlar her zaman kanıtlanamadı.
Bu arada otonom araç endüstrisi de değişime uğrayarak teknoloji dünyasının gözbebeği olmaktan çıkıp teknik ve yasal engellerle karşı karşıya kalan zorlu bir mühendislik sorunu haline geldi.
Yine de, şirketin Kaliforniya eyalet ajansına sunduğu raporlara göre, bu sınıf düşürmeye rağmen Apple geçen yıl her zamankinden daha fazla otonom araç test mili yaptı. Apple, WIRED'ın yorum talebine yanıt vermedi.
Gerçekten de, Apple'ın araç içi kullanıcı arayüzünün işlevlerini birden fazla ekran üzerinde kontrol, kamera entegrasyonu, araç izleme, iklim kontrolü ve aracın ortalama hızı, yakıt verimliliği ve enerji verimliliği dahil olmak üzere sürüşle ilgili zengin verilerle önemli ölçüde artıran yeni nesil CarPlay'in bu yıl ABD'de piyasaya sürülmesi beklentisi artıyor.
BMW, Audi, Cadillac, Buick, Chery, Chevrolet, Ford, Honda, Jeep, Fiat, Land Rover, Lucid, Mercedes, Toyota ve çok daha fazlası kayıt yaptırdı.
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