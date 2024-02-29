Apple'ın Çalışmalar Yaptığı Elektrikli Araba Projesinin İptal Edilmesinin Altında Yatan Sebepler

Açıkçası Apple için 'bu bir son değil. Bu sadece oyunun başlangıcı' diyor otomotiv araştırmacısı Prasad. 'Bu pek çok farklı açıdan çok heyecan verici bir sıfırlama.' Böylelikle elektrikli araba fiyaskosu Apple için çok da büyük bir sorunmuş gibi gözükmüyor. Hatta öyle ki şirket, yeni ufuklara gözünü dikti bile.

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