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Apple'ın Çalışmalar Yaptığı Elektrikli Araba Projesinin İptal Edilmesinin Altında Yatan Sebepler

Apple'ın Çalışmalar Yaptığı Elektrikli Araba Projesinin İptal Edilmesinin Altında Yatan Sebepler

Apple araba
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 14:39

On yıl süren söylentiler, gizli gelişmeler, yönetici giriş çıkışları ve eksen kaymalarının ardından Apple'ın dün çalışanlarına, şirket içinde 'Project Titan' olarak adlandırılan otomobil projesinin artık olmadığını söylediği bildirildi. Dört küsur yıl öncesinin teknolojisi -elektrikli, otonom araçlar- üzerinde çalışanların artık günün övünülen ilerlemesi olan üretken yapay zekaya odaklanacakları bildiriliyor. Projenin tasfiyesi ilk olarak Bloomberg tarafından rapor edildi; TechCrunch, Project Titan'ın yeniden yapılandırılmasının muhtemelen işten çıkarmaları da içereceğini bildirdi.

Kaynak: https://www.wired.com/story/rip-apple...
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Tesla CEO'su Elon Musk birkaç yıl önce attığı bir tweette "Prototipler kolay, hacimli üretim zor, pozitif nakit akışı ise eziyetli" demişti. Bu, Tesla'nın yanı sıra müstakbel otomobil şirketlerinin de tekrar tekrar öğrendiği bir ders.

Tesla CEO'su Elon Musk birkaç yıl önce attığı bir tweette "Prototipler kolay, hacimli üretim zor, pozitif nakit akışı ise eziyetli" demişti. Bu, Tesla'nın yanı sıra müstakbel otomobil şirketlerinin de tekrar tekrar öğrendiği bir ders.

Apple, on yıllık bir çalışmadan sonra bile ilk adımı tam olarak atamadı. (Yarım yamalak prototip açıklamayı sevmeyen şirketin, otomotiv projesine dokunan diğer tüm firmaları gizlilik anlaşmalarıyla örttüğü bildiriliyor).

Elon Musk, biraz da alaycı bir tavırla twitter üzerinden de taziyelerini iletmişti!

Bir otomobil tasarlamak ve üretmek karmaşık bir iştir. Küresel otomobil üreticileri bunu başarmak için genellikle kendi donanım veya yazılım araçlarından sorumlu binlerce tedarikçiyle ilişkilerini sürdürüyor.

Bir otomobil tasarlamak ve üretmek karmaşık bir iştir. Küresel otomobil üreticileri bunu başarmak için genellikle kendi donanım veya yazılım araçlarından sorumlu binlerce tedarikçiyle ilişkilerini sürdürüyor.

Apple bu tür bir baş ağrısı olmadan daha iyi olacağı sonucuna varmış gibi görünüyor.

Kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Center for Automotive Research'ün kıdemli başkan yardımcısı ve baş inovasyon sorumlusu K. Venkatesh Prasad, otomotiv alanına girmeyi uman her teknoloji şirketinin "ortaklıklara ihtiyacı olduğunu" söylüyor.

Kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Center for Automotive Research'ün kıdemli başkan yardımcısı ve baş inovasyon sorumlusu K. Venkatesh Prasad, otomotiv alanına girmeyi uman her teknoloji şirketinin "ortaklıklara ihtiyacı olduğunu" söylüyor.

Prasad, aynı durumun teknoloji yerlileri ile rekabet etmeyi uman her otomobil üreticisi için de geçerli olduğunu söylüyor.

2021 yılında Hyundai, Koreli otomobil üreticisinin Apple ile Georgia'daki Kia montaj fabrikasında üretilebilecek bir otomobil geliştirmek için erken görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

2021 yılında Hyundai, Koreli otomobil üreticisinin Apple ile Georgia'daki Kia montaj fabrikasında üretilebilecek bir otomobil geliştirmek için erken görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

Apple otomobil temsilcilerinin geçen ayın sonlarında Avrupalı üreticilerle bir araya geldiği bildirildi. Ancak resmi olarak herhangi bir ortaklık gerçekleşmedi.

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Tüm akıllı telefon firmaları Apple'ın on yıl önce farkına vardığı şeyden faydalanmaya çalışıyor: Artık yeni otomobillerde yerleşik olarak bulunan yazılım ve bağlanabilirlik, teknoloji şirketlerine geleneksel otomobil üreticilerine karşı bir sıçrama sağladı. Ancak bu avantajlar her zaman kanıtlanamadı.

Tüm akıllı telefon firmaları Apple'ın on yıl önce farkına vardığı şeyden faydalanmaya çalışıyor: Artık yeni otomobillerde yerleşik olarak bulunan yazılım ve bağlanabilirlik, teknoloji şirketlerine geleneksel otomobil üreticilerine karşı bir sıçrama sağladı. Ancak bu avantajlar her zaman kanıtlanamadı.

Titan Projesi'nin başka pek çok zorluğu vardı. Teknoloji şirketlerinden, Tesla gibi teknolojiden ilham alan otomobil üreticilerinden ve eski otomobil üreticilerinden yüksek profilli yöneticiler, projenin değişen zaman çizelgesi ve hedefleri nedeniyle hayal kırıklığına uğradıkları bildirilen programa katıldılar ve sonra ayrıldılar.

Bu arada otonom araç endüstrisi de değişime uğrayarak teknoloji dünyasının gözbebeği olmaktan çıkıp teknik ve yasal engellerle karşı karşıya kalan zorlu bir mühendislik sorunu haline geldi.

Bu arada otonom araç endüstrisi de değişime uğrayarak teknoloji dünyasının gözbebeği olmaktan çıkıp teknik ve yasal engellerle karşı karşıya kalan zorlu bir mühendislik sorunu haline geldi.

Bloomberg, Apple'ın otomobil projesini tamamladığında, hedeflerini büyük ölçüde küçülttüğünü ve yasal bir sürücüsüz otomobil geliştirmekten, Tesla, General Motors ve Ford gibi otomobil üreticilerinin yıllardır yollarda kullandığı türden, artık tanıdık sürücü destekli otomatik özelliklere sahip bir elektrikli araç inşa etmeye geçtiğini bildirdi.

Yine de, şirketin Kaliforniya eyalet ajansına sunduğu raporlara göre, bu sınıf düşürmeye rağmen Apple geçen yıl her zamankinden daha fazla otonom araç test mili yaptı. Apple, WIRED'ın yorum talebine yanıt vermedi.

Yine de, şirketin Kaliforniya eyalet ajansına sunduğu raporlara göre, bu sınıf düşürmeye rağmen Apple geçen yıl her zamankinden daha fazla otonom araç test mili yaptı. Apple, WIRED'ın yorum talebine yanıt vermedi.

Ancak Apple, CarPlay bilgi-eğlence sistemi sayesinde otomotiv sektöründe hala önemli bir yere sahip. Pek çok sürücü iPhone'larının araç entegrasyonunu otomobil üreticilerinin sıfırdan inşa ettiği teknolojiye tercih ediyor.

Gerçekten de, Apple'ın araç içi kullanıcı arayüzünün işlevlerini birden fazla ekran üzerinde kontrol, kamera entegrasyonu, araç izleme, iklim kontrolü ve aracın ortalama hızı, yakıt verimliliği ve enerji verimliliği dahil olmak üzere sürüşle ilgili zengin verilerle önemli ölçüde artıran yeni nesil CarPlay'in bu yıl ABD'de piyasaya sürülmesi beklentisi artıyor.

Gerçekten de, Apple'ın araç içi kullanıcı arayüzünün işlevlerini birden fazla ekran üzerinde kontrol, kamera entegrasyonu, araç izleme, iklim kontrolü ve aracın ortalama hızı, yakıt verimliliği ve enerji verimliliği dahil olmak üzere sürüşle ilgili zengin verilerle önemli ölçüde artıran yeni nesil CarPlay'in bu yıl ABD'de piyasaya sürülmesi beklentisi artıyor.

Apple'ın 2022 WWDC'de yeni CarPlay'in önemli ölçüde genişletilmiş özelliklerini duyurması küresel otomobil endüstrisini tamamen şaşırtmış olsa da -birçoğu benimsenmesini onaylamak bir yana, yazılımın yeni yetenekleri hakkında yorum yapmayı bile reddetti- büyük oyuncuların çoğu şimdi bunun araçlarına geleceğini doğruladı.

BMW, Audi, Cadillac, Buick, Chery, Chevrolet, Ford, Honda, Jeep, Fiat, Land Rover, Lucid, Mercedes, Toyota ve çok daha fazlası kayıt yaptırdı.

BMW, Audi, Cadillac, Buick, Chery, Chevrolet, Ford, Honda, Jeep, Fiat, Land Rover, Lucid, Mercedes, Toyota ve çok daha fazlası kayıt yaptırdı.

Açıkçası Apple için 'bu bir son değil. Bu sadece oyunun başlangıcı' diyor otomotiv araştırmacısı Prasad. 'Bu pek çok farklı açıdan çok heyecan verici bir sıfırlama.' Böylelikle elektrikli araba fiyaskosu Apple için çok da büyük bir sorunmuş gibi gözükmüyor. Hatta öyle ki şirket, yeni ufuklara gözünü dikti bile. 

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