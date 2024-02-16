OpenAI Şirketi, Girilen Talimatlardan Gerçekçi Videolar Oluşturabilen Yeni Yapay Zeka Modeli "Sora"yı Tanıttı!
OpenAI Şirketi, Girilen Talimatlardan Gerçekçi Videolar Oluşturabilen Yeni Yapay Zeka Modeli "Sora"yı Tanıttı!
Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
Yapay zeka ile video çağına hoş geldiniz! ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın yeni botu Sora ile yapay zeka artık sadece sabit görseller değil, hareketli sahneler ve belirli uzunlukta videolar da üretebilecek.
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ChatGPT üreticisinin modeli, kullanıcıların konu ve stil talimatlarına göre(promptlar) bir dakikaya kadar fiziksel dünyayı hareket halinde simüle edebiliyor.
Japonca "gökyüzü" kelimesinden esinlenerek Sora adı verilen yeni model, kullanıcının hem konu hem de stil konusundaki talimatlarına bağlı kalarak bir dakikaya kadar gerçekçi görüntüler üretebildiğini şirketin internet sitesinde detaylıca bizlere kanıtlıyor.
🎬 Bu teknolojii, binlerce yıl önce nesli tükenen hayvanları bile canlandırabiliyor.
Paylaşılan Blog yazısında "Amacımız insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olacak modeller üretmek."
Mesela şirketten gelen ilk örnekler arasında yer alan bir video, şu girdiye dayanarak oluşturuldu: "Kırmızı yün örme motosiklet kaskı takan 30 yaşındaki uzay adamının maceralarını içeren bir film fragmanı, mavi gökyüzü, tuz çölü, sinematik tarz, 35mm filmle çekilmiş, canlı renkler."
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🎬 Şu video milyon Dolarlık bir film setinden fırlamış gibi.
Şirket Sora'ya erişimi birkaç araştırmacı ve video yaratıcısına açtığını duyurdu.
🎬 Sahnede adeta gerçek bir kişi yürüyor!
Şirket yalnızca araştırmacılara, görsel sanatçılara ve film yapımcılarına sınırlı erişim izni veriyor, ancak CEO Sam Altman duyurudan sonra Twitter'da kullanıcıların sorularına Sora tarafından yapıldığını söylediği video kliplerle yanıt verdi.
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Şirket, 2021'de hareketsiz görüntü oluşturucu Dall-E'yi ve Kasım 2022'de hızla 100 milyon kullanıcıya ulaşan üretken yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi piyasaya sürdü.
Google ve Meta, üretken video araçları geliştirme sürecinde olduklarını, ancak bunları halka açıklamadıklarını söylediler.
OpenAI, Sora'yı eğitmek için ne kadar görüntü kullanıldığını ya da eğitim videolarının nereden gelmiş olabileceğini açıklamadı; ancak New York Times'a verdikleri bir demeçte veritabanının hem kamuya açık kaynakları hem de telif hakkı sahiplerinden lisanslı videolar içerdiğini söyledi.
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