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OpenAI Şirketi, Girilen Talimatlardan Gerçekçi Videolar Oluşturabilen Yeni Yapay Zeka Modeli "Sora"yı Tanıttı!

OpenAI Şirketi, Girilen Talimatlardan Gerçekçi Videolar Oluşturabilen Yeni Yapay Zeka Modeli "Sora"yı Tanıttı!

Yapay Zeka ChatGPT
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 13:43

Yapay zeka ile video çağına hoş geldiniz! ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın yeni botu Sora ile yapay zeka artık sadece sabit görseller değil, hareketli sahneler ve belirli uzunlukta videolar da üretebilecek.

Kaynak: https://www.theguardian.com/technolog...
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ChatGPT üreticisinin modeli, kullanıcıların konu ve stil talimatlarına göre(promptlar) bir dakikaya kadar fiziksel dünyayı hareket halinde simüle edebiliyor.

ChatGPT üreticisinin modeli, kullanıcıların konu ve stil talimatlarına göre(promptlar) bir dakikaya kadar fiziksel dünyayı hareket halinde simüle edebiliyor.

OpenAI'ın metinden video oluşturan bu yeni aracı Perşembe günü bir anda ortaya çıktı.

Japonca "gökyüzü" kelimesinden esinlenerek Sora adı verilen yeni model, kullanıcının hem konu hem de stil konusundaki talimatlarına bağlı kalarak bir dakikaya kadar gerçekçi görüntüler üretebildiğini şirketin internet sitesinde detaylıca bizlere kanıtlıyor.

Japonca "gökyüzü" kelimesinden esinlenerek Sora adı verilen yeni model, kullanıcının hem konu hem de stil konusundaki talimatlarına bağlı kalarak bir dakikaya kadar gerçekçi görüntüler üretebildiğini şirketin internet sitesinde detaylıca bizlere kanıtlıyor.

Şirketin bir blog yazısına göre, model ayrıca hareketsiz bir görüntüye dayalı bir video oluşturabiliyor veya mevcut görüntüleri yeni materyallerle genişletebiliyor.

🎬 Bu teknolojii, binlerce yıl önce nesli tükenen hayvanları bile canlandırabiliyor.

Paylaşılan Blog yazısında "Amacımız insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olacak modeller üretmek."

Paylaşılan Blog yazısında "Amacımız insanların gerçek dünya etkileşimi gerektiren sorunları çözmelerine yardımcı olacak modeller üretmek."

'Yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretiyoruz' deniyor.

Mesela şirketten gelen ilk örnekler arasında yer alan bir video, şu girdiye dayanarak oluşturuldu: "Kırmızı yün örme motosiklet kaskı takan 30 yaşındaki uzay adamının maceralarını içeren bir film fragmanı, mavi gökyüzü, tuz çölü, sinematik tarz, 35mm filmle çekilmiş, canlı renkler."

Mesela şirketten gelen ilk örnekler arasında yer alan bir video, şu girdiye dayanarak oluşturuldu: "Kırmızı yün örme motosiklet kaskı takan 30 yaşındaki uzay adamının maceralarını içeren bir film fragmanı, mavi gökyüzü, tuz çölü, sinematik tarz, 35mm filmle çekilmiş, canlı renkler."

Ortaya çıkan video ise gerçekten de inanılmazdı çünkü kendisinden istenen görüntünün yanı sıra fragmanın sinematografisi de yapay zekaya aitti.

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🎬 Şu video milyon Dolarlık bir film setinden fırlamış gibi.

Şirket Sora'ya erişimi birkaç araştırmacı ve video yaratıcısına açtığını duyurdu.

Şirket Sora'ya erişimi birkaç araştırmacı ve video yaratıcısına açtığını duyurdu.

Şirketin blog yazısına göre, uzmanlar ürünü 'kırmızı takım' olarak adlandıracak ve OpenAI'nin 'aşırı şiddet, cinsel içerik, nefret dolu görüntüler, ünlülerin benzerliği ya da başkalarının fikri mülkiyet haklarını' yasaklayan hizmet şartlarını ihlal edip etmediğini test edecek.

🎬 Sahnede adeta gerçek bir kişi yürüyor!

Şirket yalnızca araştırmacılara, görsel sanatçılara ve film yapımcılarına sınırlı erişim izni veriyor, ancak CEO Sam Altman duyurudan sonra Twitter'da kullanıcıların sorularına Sora tarafından yapıldığını söylediği video kliplerle yanıt verdi.

Şirket yalnızca araştırmacılara, görsel sanatçılara ve film yapımcılarına sınırlı erişim izni veriyor, ancak CEO Sam Altman duyurudan sonra Twitter'da kullanıcıların sorularına Sora tarafından yapıldığını söylediği video kliplerle yanıt verdi.

Videolar, yapay zeka tarafından yapıldıklarını gösteren bir filigran taşıyor.

🎬 İşte üretilen videolardan biri daha...

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Şirket, 2021'de hareketsiz görüntü oluşturucu Dall-E'yi ve Kasım 2022'de hızla 100 milyon kullanıcıya ulaşan üretken yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi piyasaya sürdü.

Şirket, 2021'de hareketsiz görüntü oluşturucu Dall-E'yi ve Kasım 2022'de hızla 100 milyon kullanıcıya ulaşan üretken yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'yi piyasaya sürdü.

Diğer yapay zeka şirketleri de video oluşturma araçlarını piyasaya sürdüler, ancak bu modeller yalnızca birkaç saniyelik görüntüler üretebildiler ve bu görüntüler genellikle girilen komutlarla çok az ilişki taşıyordu.

🎬 Bu sevimli podcast de yapay zekanın ürünü.

Google ve Meta, üretken video araçları geliştirme sürecinde olduklarını, ancak bunları halka açıklamadıklarını söylediler.

Google ve Meta, üretken video araçları geliştirme sürecinde olduklarını, ancak bunları halka açıklamadıklarını söylediler.

ChatGPT için bu endişeler geride kalmıştı artık. Hatta çarşamba günü şirket, kullanıcıların ChatGPT ile yaptıkları sohbetleri daha kapsamlı bir şekilde kayıt altına alabilmesi için ChatGPT'ye daha derin bir bellek ekleme denemesi yaptığını da duyurdu.

OpenAI, Sora'yı eğitmek için ne kadar görüntü kullanıldığını ya da eğitim videolarının nereden gelmiş olabileceğini açıklamadı; ancak New York Times'a verdikleri bir demeçte veritabanının hem kamuya açık kaynakları hem de telif hakkı sahiplerinden lisanslı videolar içerdiğini söyledi.

OpenAI, Sora'yı eğitmek için ne kadar görüntü kullanıldığını ya da eğitim videolarının nereden gelmiş olabileceğini açıklamadı; ancak New York Times'a verdikleri bir demeçte veritabanının hem kamuya açık kaynakları hem de telif hakkı sahiplerinden lisanslı videolar içerdiğini söyledi.

Şirket daha öncesinde de, internete kazınan devasa miktarda materyali sindiren ve bu veri kümelerinde bulunan görüntüleri veya metinleri taklit eden üretken yapay zeka araçlarının eğitiminde telif hakkı ihlali iddiasıyla birçok kez dava edilmişti. Bu gerçekten de içinden çıkması zor bir konu. Umarız bu yeni çağda insanlığın faydasına birçok gelişme yaşanır ve yapay zeka da bunlardan biri olmaya devam eder.

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