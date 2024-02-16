OpenAI Şirketi, Girilen Talimatlardan Gerçekçi Videolar Oluşturabilen Yeni Yapay Zeka Modeli "Sora"yı Tanıttı!

Şirket daha öncesinde de, internete kazınan devasa miktarda materyali sindiren ve bu veri kümelerinde bulunan görüntüleri veya metinleri taklit eden üretken yapay zeka araçlarının eğitiminde telif hakkı ihlali iddiasıyla birçok kez dava edilmişti. Bu gerçekten de içinden çıkması zor bir konu. Umarız bu yeni çağda insanlığın faydasına birçok gelişme yaşanır ve yapay zeka da bunlardan biri olmaya devam eder.

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