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Alman Endüstriyel Tasarımcı Dieter Rams, Apple Ürünlerinin Kaderini Sonsuza Dek Değiştirmeyi Nasıl Başardı?

Alman Endüstriyel Tasarımcı Dieter Rams, Apple Ürünlerinin Kaderini Sonsuza Dek Değiştirmeyi Nasıl Başardı?

Apple
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 18:17

Braun için birkaç ikonik ürün yapan vizyoner Alman endüstriyel tasarımcı Dieter Rams, Apple'ın tasarım ahlakında silinmez bir iz bıraktı, hem derin hem de ince bir miras.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3A5rRSpO...
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Rams, "Az ama daha iyi" felsefesiyle tanınan bir isimdi.

Rams, "Az ama daha iyi" felsefesiyle tanınan bir isimdi.

Düzgün ve saf ürünler yaratmak için gerekli şeylere odaklanarak iyi tasarımın mümkün olduğunca az tasarım olduğu fikrini savundu.

Jony Ive isimli bir tasarımcı o sıralar Apple’ın tasarım departmanını yönetiyordu.

Jony Ive isimli bir tasarımcı o sıralar Apple’ın tasarım departmanını yönetiyordu.

En büyük tasarım ilhamlarından biri de Dieter Rams’in eşsiz sade tasarımlarıydı.

Kendisi Dieter Rams’in Braun tasarımlarından tasarım öğelerini bir şekilde ödünç almayı başardı.

Kendisi Dieter Rams’in Braun tasarımlarından tasarım öğelerini bir şekilde ödünç almayı başardı.

Hatta Apple'ın, Rams'ın İyi Tasarım için On İlke'sini kendi etik anlayışına nasıl yerleştirdiğini açıkça görebiliyoruz.

İşte Ram'in Braun'da Kullandığı 10 Tasarım İlkesi:

İşte Ram'in Braun'da Kullandığı 10 Tasarım İlkesi:

1. İyi tasarım yenilikçidir

2. İyi tasarım bir ürünü kullanışlı kılar

3. İyi tasarım estetiktir

4. İyi tasarım ürünü anlaşılır kılar

5. İyi tasarım göze çarpmaz

6. İyi tasarım dürüsttür

7. İyi tasarım uzun ömürlüdür

8. İyi tasarım en son ayrıntısına kadar kalitesini hissettirir

9. İyi tasarım çevre dostudur

10. İyi tasarım mümkün olduğunca az tasarıma muhtaçtır

Bu ilkeler yenilikçi, faydalı ve estetik tasarımlar sunmak için Ram'in asla vaz geçmediği ilkeler.

Bu ilkeler yenilikçi, faydalı ve estetik tasarımlar sunmak için Ram'in asla vaz geçmediği ilkeler.

Apple ürünleriyle eş anlamlı hale gelen unsurları savunuyor.

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MacBook'un zarif çizgileri, iPhone'un sezgisel arayüzü ve Apple Watch'un hafife alınmış zarafeti.

MacBook'un zarif çizgileri, iPhone'un sezgisel arayüzü ve Apple Watch'un hafife alınmış zarafeti.

Bunların hepsi aslında Alman endüstriyel tasarımcı Dieter Rams'ın Apple'a gönülsüz bir mirası. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin!👇👇👇

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