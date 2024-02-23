Alman Endüstriyel Tasarımcı Dieter Rams, Apple Ürünlerinin Kaderini Sonsuza Dek Değiştirmeyi Nasıl Başardı?
Alman Endüstriyel Tasarımcı Dieter Rams, Apple Ürünlerinin Kaderini Sonsuza Dek Değiştirmeyi Nasıl Başardı?
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3A5rRSpO...
Braun için birkaç ikonik ürün yapan vizyoner Alman endüstriyel tasarımcı Dieter Rams, Apple'ın tasarım ahlakında silinmez bir iz bıraktı, hem derin hem de ince bir miras.
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Rams, "Az ama daha iyi" felsefesiyle tanınan bir isimdi.
Jony Ive isimli bir tasarımcı o sıralar Apple’ın tasarım departmanını yönetiyordu.
Kendisi Dieter Rams’in Braun tasarımlarından tasarım öğelerini bir şekilde ödünç almayı başardı.
İşte Ram'in Braun'da Kullandığı 10 Tasarım İlkesi:
Bu ilkeler yenilikçi, faydalı ve estetik tasarımlar sunmak için Ram'in asla vaz geçmediği ilkeler.
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MacBook'un zarif çizgileri, iPhone'un sezgisel arayüzü ve Apple Watch'un hafife alınmış zarafeti.
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