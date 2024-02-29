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Eğitimde de Teknolojinin Rolü Artıyor! Gelecekte Yapay Zeka ile Donatılan Sınıflar Nasıl Görünecek?

Eğitimde de Teknolojinin Rolü Artıyor! Gelecekte Yapay Zeka ile Donatılan Sınıflar Nasıl Görünecek?

Eğitim
efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 10:01

Kara tahtalardan giyilebilir teknolojiye, eğitim son 50 yılda hızlı değişimlere sahne oldu. Gelecek, yeni nesil öğrenciler için neler vaat ediyor? Gelin hep birlikte eğitim öğretimin geçirdiği değişime yakından bakalım.

Kaynak: https://www.sciencefocus.com/news/wha...
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1801 yılında İskoç okul müdürü James Pillans sınıfına büyük bir arduvaz parçası asarak ilk kara tahtayı icat etti ve 19. yüzyıl öğrencileri için ortak öğrenme sorununu çözdü.

1801 yılında İskoç okul müdürü James Pillans sınıfına büyük bir arduvaz parçası asarak ilk kara tahtayı icat etti ve 19. yüzyıl öğrencileri için ortak öğrenme sorununu çözdü.

Eğitimciler, öğrenme deneyimini geliştirmek için modern eğitim teknolojisi (edtech) biçimlerine yönelirken ufukta yeni bir devrim beliriyor.

Gelecekte sınıflarda görmeyi bekleyebileceğimiz edtech, üretken yapay zeka, sanal gerçeklik, sosyal medya ve uyarlanabilir öğrenme platformlarını içeriyor.

Gelecekte sınıflarda görmeyi bekleyebileceğimiz edtech, üretken yapay zeka, sanal gerçeklik, sosyal medya ve uyarlanabilir öğrenme platformlarını içeriyor.

Teknoloji, dersleri ve öğretim yöntemlerini zenginleştirme kapasitesine sahiptir. Böylece öğrenciler de daha fazla katılımdan, bir öğrenme topluluğunun zenginliğinden ve öğrenme tarzlarına ve yeteneklerine göre uyarlanmış derslerden faydalanacaktır.

Edinburgh Napier Üniversitesi'nde Öğretme ve Öğrenme alanında Doçent olan Dr. Sam Illingworth, ChatGPT gibi OpenAI yazılımlarının "çok büyük ve dönüştürücü olacağını" söylüyor.

Edinburgh Napier Üniversitesi'nde Öğretme ve Öğrenme alanında Doçent olan Dr. Sam Illingworth, ChatGPT gibi OpenAI yazılımlarının "çok büyük ve dönüştürücü olacağını" söylüyor.

Sam'in, özellikle ChatGPT etrafındaki 'hiperbolik anlatı' olarak adlandırdığı şeye rağmen, eğitim sektöründe üretken yapay zekanın uygulanmasına yönelik coşkusu açık. ChatGPT öğrencilerde kopya çekimini teşvik edecek mi? sorusuna Sam, 'Öğrenciler bunu kopya çekmek için kullanmıyor' diyor ve ekliyor: 'Ne zaman kullandıklarını anlayabilirsiniz'.

Modern pedagojik ortamlar, sanal gerçekliği öğretim araç kutusunun bir parçası olarak çoktan benimsedi. Educational Research Review'da yayınlanan "K-6 Eğitiminde Sanal Gerçekliğin Öğrenme Çıktıları Üzerindeki Etkileri" başlıklı rapora göre, eğlenceli, bütünsel ve sürükleyici olan sanal gerçekliği kullanarak katılımı artırma fırsatları kanıtlanmış durumda artık.

Modern pedagojik ortamlar, sanal gerçekliği öğretim araç kutusunun bir parçası olarak çoktan benimsedi. Educational Research Review'da yayınlanan "K-6 Eğitiminde Sanal Gerçekliğin Öğrenme Çıktıları Üzerindeki Etkileri" başlıklı rapora göre, eğlenceli, bütünsel ve sürükleyici olan sanal gerçekliği kullanarak katılımı artırma fırsatları kanıtlanmış durumda artık.

Sonuçlar, 'Sanal gerçeklik, kontrol koşullarına kıyasla öğrencilerin daha fazla öğrenmesini teşvik ediyor... Bu etki, yarı sürükleyici ve sürükleyici olmayan sistemlere kıyasla sürükleyici sanal gerçeklik kullanıldığında daha da büyük' olduğunu gösteriyor.

Uyarlanabilir öğrenme sınıfta yeni bir kavram olmaktan uzak olsa da, geleceğin eğitimi, eğitim sağlamanın faydalarını daha da ileriye taşımak için teknolojiyi kullanmayı vaat ediyor.

Uyarlanabilir öğrenme sınıfta yeni bir kavram olmaktan uzak olsa da, geleceğin eğitimi, eğitim sağlamanın faydalarını daha da ileriye taşımak için teknolojiyi kullanmayı vaat ediyor.

Veri analizi, uyarlanabilir öğrenme teknolojisini yönlendirecek ve öğrencileri ihtiyaç duydukları anda ve zamanda desteklemek için anında geri bildirim, bireysel olarak yönlendirilen özel ders ve kaynaklar sağlayacak.

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"Google Education başkanı Shantanu Sinha, "Uyarlanabilir öğrenmeye yönelik ilk girişimler yalnızca çok özel içerikte ve müfredat için işe yaradı.

"Google Education başkanı Shantanu Sinha, "Uyarlanabilir öğrenmeye yönelik ilk girişimler yalnızca çok özel içerikte ve müfredat için işe yaradı.

'Dil modelleri ve video anlama alanındaki son yapay zeka gelişmeleriyle, artık uyarlanabilir öğrenme teknolojisini neredeyse her tür sınıf ödevine veya derse benzeri görülmemiş bir ölçekte uygulayabiliyoruz.'

Dr. Sam Illingworth, teknolojinin eğitim sektörünün geleceğindeki rolü konusunda heyecan duyuyor. Her ne kadar teknolojinin tüm toplumlara eşit bir şekilde hizmet etmesini sağlamak için açık bir diyaloğun gerekli olduğu uyarısında bulunsa da, teknolojinin "geri dönülmez bir şekilde eğitimin en büyük eşitleyicisi" olduğunu söylüyor.

Dr. Sam Illingworth, teknolojinin eğitim sektörünün geleceğindeki rolü konusunda heyecan duyuyor. Her ne kadar teknolojinin tüm toplumlara eşit bir şekilde hizmet etmesini sağlamak için açık bir diyaloğun gerekli olduğu uyarısında bulunsa da, teknolojinin "geri dönülmez bir şekilde eğitimin en büyük eşitleyicisi" olduğunu söylüyor.

KPMG Öğrenme Hizmetleri Genel Müdürü Mike Zeally, Future Learn'ün Öğrenmenin Geleceği raporunda Covid teknolojisinin geleneksel öğretim yöntemlerinden uzaklaşarak ihtiyaç duyulan bir dönüşümü kolaylaştırdığını söylüyor. Her durumda eğitimi ve bizi yepyeni bir gelecek bekliyor.

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