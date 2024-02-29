Eğitimde de Teknolojinin Rolü Artıyor! Gelecekte Yapay Zeka ile Donatılan Sınıflar Nasıl Görünecek?

Teknoloji, dersleri ve öğretim yöntemlerini zenginleştirme kapasitesine sahiptir. Böylece öğrenciler de daha fazla katılımdan, bir öğrenme topluluğunun zenginliğinden ve öğrenme tarzlarına ve yeteneklerine göre uyarlanmış derslerden faydalanacaktır.