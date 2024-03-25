Zihin Gücüyle Yapılan İlk Paylaşım: Neuralink'in İnsan Deneği Sadece Düşünerek Tweet Attı!
Zihin Gücüyle Yapılan İlk Paylaşım: Neuralink'in İnsan Deneği Sadece Düşünerek Tweet Attı!
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Teknoloji dünyasının tanınmış milyarderlerinden biri olan Elon Musk uzun zamandır insan beynine çip yerleştirilmesi fikrini savunuyor.
Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink şirketi son aylarda insan üzerinde denemeler yapma konusunda resmi onay aldı ve bu süreçte gönüllü arayışına girişti.
İlk başarılı uygulama geçtiğimiz ay gerçekleşti ve denek Nolan Arbaugh düşünce gücüyle bilgisayar imlecini kontrol edebildi.
29 yaşındaki Arbaugh ameliyatın oldukça basit olduğunu belirtti. Ardından imleç kontrolüyle satranç ve Civilization VI gibi oyunları oynayabildiğini paylaştı.
Arbaugh bu teknoloji sayesinde bir adım daha ileri giderek sadece düşünceleriyle Twitter olarak bilinen X platformunda tweet atmayı başardı.
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Omuzlarından aşağısını kullanamayan bir felçli olan Arbaugh bu çip teknolojisi sayesinde fiziksel sınırlarını aşarak interneti kullanmayı başardı.
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