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Zihin Gücüyle Yapılan İlk Paylaşım: Neuralink'in İnsan Deneği Sadece Düşünerek Tweet Attı!

Zihin Gücüyle Yapılan İlk Paylaşım: Neuralink'in İnsan Deneği Sadece Düşünerek Tweet Attı!

Elon Musk
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 14:38

Nolan Arbaugh, Neuralink tarafından geliştirilen beyin çipi sayesinde zihin gücünü kullanarak Twitter olarak bilinen X platformunda tweet attı. Detaylar içerikte. 👇

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Teknoloji dünyasının tanınmış milyarderlerinden biri olan Elon Musk uzun zamandır insan beynine çip yerleştirilmesi fikrini savunuyor.

Teknoloji dünyasının tanınmış milyarderlerinden biri olan Elon Musk uzun zamandır insan beynine çip yerleştirilmesi fikrini savunuyor.

Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink şirketi son aylarda insan üzerinde denemeler yapma konusunda resmi onay aldı ve bu süreçte gönüllü arayışına girişti.

Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink şirketi son aylarda insan üzerinde denemeler yapma konusunda resmi onay aldı ve bu süreçte gönüllü arayışına girişti.

İlk başarılı uygulama geçtiğimiz ay gerçekleşti ve denek Nolan Arbaugh düşünce gücüyle bilgisayar imlecini kontrol edebildi.

İlk başarılı uygulama geçtiğimiz ay gerçekleşti ve denek Nolan Arbaugh düşünce gücüyle bilgisayar imlecini kontrol edebildi.

29 yaşındaki Arbaugh ameliyatın oldukça basit olduğunu belirtti. Ardından imleç kontrolüyle satranç ve Civilization VI gibi oyunları oynayabildiğini paylaştı.

29 yaşındaki Arbaugh ameliyatın oldukça basit olduğunu belirtti. Ardından imleç kontrolüyle satranç ve Civilization VI gibi oyunları oynayabildiğini paylaştı.

Arbaugh bu teknoloji sayesinde bir adım daha ileri giderek sadece düşünceleriyle Twitter olarak bilinen X platformunda tweet atmayı başardı.

Arbaugh bu teknoloji sayesinde bir adım daha ileri giderek sadece düşünceleriyle Twitter olarak bilinen X platformunda tweet atmayı başardı.
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Arbaugh’un 67 milyon görüntüleme alan paylaşımı şu şekilde: “Twitter, bot olduğumu düşündükleri için beni banlamıştı; X ve Elon Musk ise öyle olduğum için beni geri getirdi.”

Omuzlarından aşağısını kullanamayan bir felçli olan Arbaugh bu çip teknolojisi sayesinde fiziksel sınırlarını aşarak interneti kullanmayı başardı.

Omuzlarından aşağısını kullanamayan bir felçli olan Arbaugh bu çip teknolojisi sayesinde fiziksel sınırlarını aşarak interneti kullanmayı başardı.

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