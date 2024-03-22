"Türkiye'de Yılın Otomobili" Ödülü için Bu Yılki Adaylar Belli Oldu: 28 Farklı Model Ödül için Yarışacak!
"Türkiye'de Yılın Otomobili" Ödülü için Bu Yılki Adaylar Belli Oldu: 28 Farklı Model Ödül için Yarışacak!
Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından her sene gerçekleştirilen 'Yılın Otomobili Ödülü'nün bu yılki adayları belli oldu.👇
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Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9. kez düzenlenecek Türkiye'de Yılın Otomobili Ödülü'nün 2024 adayları belli oldu.
Şubat 2023 ila Şubat 2024 arasında ülkemizde satışa çıkan otomobiller üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu yıl 28 model ödüle layık görüldü.
İşte 19 farklı marka ve 28 farklı modelin yer aldığı 2024 "Yılın Otomobili Ödülü" için belirlenen aday listesi:
Otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD üyeleri, bu yılki kazananı belirlemek için söz konusu 28 adayı test edecek. Nisan ayında tamamlanacak testlerin ardından ise sona kalan 7 finalist açıklanacak.
Daha sonrasında finalist adaylar arasında son bir oylama daha gerçekleşecek. Son oylama ile birlikte Yılın Otomobili Ödülü’nün kazananı, 11 Haziran tarihinde düzenlenecek törenle duyurulacak.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin "Yılın Otomobili Ödülü" için tercihiniz hangi adaydan yana olurdu? Yorumlarda buluşalım...
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