Volkswagen, Uygun Fiyatlı Yeni Elektrikli Otomobil Modelinin Çıkış Tarihini Duyurdu!
Volkswagen, Uygun Fiyatlı Yeni Elektrikli Otomobil Modelinin Çıkış Tarihini Duyurdu!
Volkswagen CEO'su Thomas Schaefer, 'ID.1' isimli yeni uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil modelinin 2027 yılında piyasaya sürüleceğini açıkladı.👇
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Son yıllarda otomotiv sektöründe yaşanan elektrifikasyon dönüşümünün önde gelen firmalarından Volkswagen'in, ilerleyen süreçteki projeleri hakkında yeni bilgiler elde edildi.
Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alman otomotiv devinin CEO'su Thomas Schaefer, markanın gelecekte üretmeyi planladığı uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"ID.1" adını alacak yeni giriş sınıfı elektrikli aracın 2027 yılında resmen piyasada olacağını duyuran Schaefer, söz konusu otomobilin tahmin edilebildiği gibi oldukça uygun bir fiyata satışa çıkacağının sinyallerini verdi.
Yönetici, Volkswagen'in ID.1 için dört farklı proje üzerinde çalışıldığını ifade ederken, gelecek haftalarda yönetim kurulunun bu dört projeden birini seçeceğini açıkladı.
Sektör uzmanları, Polo modeline benzer bir tasarıma sahip olacak yeni Volkswagen ID.1'in 20.000 euro'nun altında bir fiyatla çıkış yapacağını öne sürüyor.
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Peki siz yeni Volkswagen ID.1 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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