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Otomobil Satışlarındaki Rekor, Ekonomistlerin İlgisini Çekti

Otomobil Satışlarındaki Rekor, Ekonomistlerin İlgisini Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.03.2024 - 13:55

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Şubat ayında %30,6 otomobil pazarı %39,67, hafif ticari araç pazarı ise %6,6 oranında arttı. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %40,6 oranında arttı.

Otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırmış oldu.

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,6 oranında artarak 185.691 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,6 oranında artarak 185.691 adet olarak gerçekleşti.

Açıklamada, 'Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre %52,11 oranında artarak 146.318 adet, hafif ticari araç pazarı %9,8 artarak 39.373 adet oldu' denildi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 112,6 artış gösterdi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Şubat ayında %30,6 otomobil pazarı %39,67, hafif ticari araç pazarı ise %6,6 oranında arttı.

2024 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Şubat ayına göre %30,6 artarak 105.990 adet oldu.

2024 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Şubat ayına göre %30,6 artarak 105.990 adet oldu.

2024 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %39,67 artarak 82.277 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %6,6 artarak 23.713 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %112,6 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %118,0 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre %95,8 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın %88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85.263 adetle %58,3 pay, B segmenti otomobiller 44.198 adetle %30,2 pay aldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın %88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85.263 adetle %58,3 pay, B segmenti otomobiller 44.198 adetle %30,2 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%50,7 pay) oldu. 

Otomobil pazarı motor tipine göre, benzinli otomobil satışları %66,9 pay, hibrit otomobil satışları %14,8 pay, dizel otomobil satışları %10,9 pay, elektrikli otomobil satışları %6,7 pay ve otogazlı otomobil satışları %0,8 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %440,6 artarak %86,3 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %45,6 artarak %13,7 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %440,6 artarak %86,3 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %45,6 artarak %13,7 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre, 1600cc altındaki otomobil satışları %37,3 artarak %77,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %46,4 artarak %0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %92,7 artarak %0,2 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 130.391 adetle %89,1 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 15.927 adetle %10,9 pay aldı.

Sosyal medyada da veriler ilgi çekti.

Sosyal medyada da veriler ilgi çekti.
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Ekonomide beklenen yavaşlama henüz gelmiş görünmüyordu.

Ekonomide beklenen yavaşlama henüz gelmiş görünmüyordu.
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Otomobil satışlarındaki rekor sorgulandı.

Otomobil satışlarındaki rekor sorgulandı.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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