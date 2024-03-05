Otomobil Satışlarındaki Rekor, Ekonomistlerin İlgisini Çekti

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Şubat ayında %30,6 otomobil pazarı %39,67, hafif ticari araç pazarı ise %6,6 oranında arttı. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %40,6 oranında arttı.

Otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırmış oldu.