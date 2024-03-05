Otomobil Satışlarındaki Rekor, Ekonomistlerin İlgisini Çekti
Otomobil Satışlarındaki Rekor, Ekonomistlerin İlgisini Çekti
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Şubat ayında %30,6 otomobil pazarı %39,67, hafif ticari araç pazarı ise %6,6 oranında arttı. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %40,6 oranında arttı.
Otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırmış oldu.
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,6 oranında artarak 185.691 adet olarak gerçekleşti.
2024 yılı Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Şubat ayına göre %30,6 artarak 105.990 adet oldu.
Otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın %88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 85.263 adetle %58,3 pay, B segmenti otomobiller 44.198 adetle %30,2 pay aldı.
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %440,6 artarak %86,3 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %45,6 artarak %13,7 pay aldı.
Sosyal medyada da veriler ilgi çekti.
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Ekonomide beklenen yavaşlama henüz gelmiş görünmüyordu.
Otomobil satışlarındaki rekor sorgulandı.
İşte o yorumlardan bazıları.
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