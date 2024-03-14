Rekor Kırdı: Porsche Tarihinin En Güçlü Arabası Olan Taycan Turbo GT Modeli Tanıtıldı!
Rekor Kırdı: Porsche Tarihinin En Güçlü Arabası Olan Taycan Turbo GT Modeli Tanıtıldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Porsche elektrikli araç segmentinde önemli bir gelişmeyi duyurdu. Şirket geçtiğimiz ay tanıttığı 2025 model yenilenmiş Taycan serisine, şimdi de en güçlü ve hızlı modeli olan Porsche Taycan Turbo GT'yi ekledi.
2025 model Porsche Taycan Turbo GT hem standart hem de Weissach olmak üzere iki farklı versiyonla sunuluyor.
Her iki model de göz alıcı tasarımlarıyla dikkat çekerken Weissach versiyonunu diğerlerinden ayıran önemli bir özellik arka kanadında gizli. Bu kanat araca 220 kg'a kadar yere basma kuvveti sağlıyor ve aracın performansını artırıyor.
Yeni model, 1092 beygire kadar güç üretebilme kapasitesiyle Porsche'nin şimdiye kadarki en güçlü otomobili olma özelliğini taşıyor.
Standart model 0'dan 100 km/s hıza 2,3 saniyede, Weissach versiyonu ise 2,2 saniyede ulaşabiliyor. 0'dan 200 km/s hıza erişim süreleri ise sırasıyla 6,6 ve 6,4 saniye olarak belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Taycan Turbo GT, Turbo S modelinde bulunan çift motorlu güç aktarım sisteminin geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor. Aracın temel gücü 777 beygirken "Kalkış Kontrolü" özelliği aktif edildiğinde bu güç 1092 beygire çıkabiliyor.
Tamamen elektrikli olan Turbo GT, 10 saniyeliğine ekstra 160 beygir güç sağlayan Attack Mode özelliğine de sahip. WLTP ölçümlerine göre araç 555 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.
Weissach versiyonu, ABD'de Weathertech Raceway Laguna Seca pistinde rekor bir süreyle tur atarak 1 dakika 27 saniye 83 saliseyle tüm elektrikli otomobiller arasında en hızlısı olduğunu kanıtladı.
Ayrıca aracın bir geliştirme prototipi Almanya'daki Nürburgring pistinde 7:07.55'lik dikkat çekici bir tur süresine imza atarak en yakın rakibi Tesla Model S Plaid'ı 18 saniye geride bıraktı.
Bu üstün performanslı otomobilin fiyatı da performansına uygun şekilde yüksek. Porsche Taycan Turbo GT, ABD'de 231.995 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek ve teslimatlar yaz aylarında başlayacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Porsche Taycan Turbo GT'nin rekor kırdığı anları buradan izleyebilirsiniz. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda