Rekor Kırdı: Porsche Tarihinin En Güçlü Arabası Olan Taycan Turbo GT Modeli Tanıtıldı!

Porsche, elektrikli araç serisi Taycan'a eklediği Turbo GT modeliyle otomobil dünyasında bir ilke imza attı. İki versiyonu bulunan yeni Turbo GT, 1092 beygir gücü ile şimdiye kadar üretilmiş en güçlü seri üretim Porsche olarak kayıtlara geçti. Detaylar içerikte. 👇

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