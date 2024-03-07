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Cupra Fiyat Listesi Mart 2024: Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar

Cupra Fiyat Listesi Mart 2024: Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
07.03.2024 - 22:26

İspanya merkezli otomobil şirketi Cupra'nın mart ayı fiyatları belli oldu. Markanın en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Leon, 1 milyon 751 bin liradan satışa sunuldu. Peki, Ateca ve Formentor ne kadar oldu?  İşte, Cupra'nın Mart 2024 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Cupra fiyat listesi

Cupra fiyat listesi

Geçtiğimiz ayın ortasında güncellenen fiyatlar, mart ayında da şu an için geçerliliğini koruyor. Leon, 1 milyon 751 bin liradan başlayan fiyatlarla listelendi.Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Cupra Leon fiyat listesi Mart 2024

Cupra Leon fiyat listesi Mart 2024

  • 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG 1.751.000 TL

  • VZ 2.0 TSI 300 HP DSG 3.351.000 TL

  • VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG  3.151.000 ₺

Cupra Formentor fiyat listesi Mart 2024

Cupra Formentor fiyat listesi Mart 2024

  • 1.5 TSI 150 HP DSG 1.951.000 TL

  • VZ 2.0 TSI 310 HP DSG 4Drive 3.501.000 TL

  • VZ 1.4 eHybrid (PHEV) 245 HP DSG 3.301.000 TL

Cupra Ateca fiyat listesi Mart 2024

Cupra Ateca fiyat listesi Mart 2024

  • VZ 2.0 TSI 300 HP DSG 4Drive  3.951.000 TL

  • 1.5 TSI 150 HP DSG 1.921.000 TL

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