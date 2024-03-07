Cupra Fiyat Listesi Mart 2024: Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar
Cupra Fiyat Listesi Mart 2024: Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
İspanya merkezli otomobil şirketi Cupra'nın mart ayı fiyatları belli oldu. Markanın en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Leon, 1 milyon 751 bin liradan satışa sunuldu. Peki, Ateca ve Formentor ne kadar oldu? İşte, Cupra'nın Mart 2024 güncel fiyat listesi.
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Cupra fiyat listesi
Cupra Leon fiyat listesi Mart 2024
Cupra Formentor fiyat listesi Mart 2024
Cupra Ateca fiyat listesi Mart 2024
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