Cupra Fiyat Listesi Mart 2024: Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatlar

İspanya merkezli otomobil şirketi Cupra'nın mart ayı fiyatları belli oldu. Markanın en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Leon, 1 milyon 751 bin liradan satışa sunuldu. Peki, Ateca ve Formentor ne kadar oldu? İşte, Cupra'nın Mart 2024 güncel fiyat listesi.