Tesla Fiyat Listesi Mart 2024: Tesla Model Y Güncel Fiyat

Tesla'nın elektrikli otomobil dünyasındaki en prestijli modellerinden biri olan Model Y, 2019 Mart ayında otomobil severlerle buluştu ve 2020'nin sonlarına doğru tüketicilere teslim edilmeye başlandı.

Güvenlik konusunda, Model Y, standart olarak bir dizi özellik sunmaktadır. Bunlar arasında yaya sesli uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren yardım sistemi, yan hava yastığı, çoklu çarpışma frenlemesi, ABS, şerit takip sistemi, yokuşta kalkış desteği, ESP (denge kontrolü) ve park mesafe sensörü bulunmaktadır.

Model Y'nin motor gücü, 396 HP (291 kW) olup, tork değeri ise 510 Nm'dir. Bu güçlü elektrikli otomobilin azami hızı 217 km/h'dir. 81 kWh'lik bataryası ile Model Y, tek bir şarjla 533 km mesafe kat edebilir.