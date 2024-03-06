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Jeep Fiyat Listesi Mart 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Jeep Fiyat Listesi Mart 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
06.03.2024 - 12:59

Arazi araçları ve SUV segmentinde adından sıkça söz ettiren ve kategorisinde her zaman öncü markalardan biri olan Jepp, mart ayı fiyat listesini açıkladı. Fiyatlar, geçen aya göre artış gösterdi. Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler yeni ayda ne kadar oldu? İşte Jepp'in 2024 Mart fiyat listesi.

Kaynak: https://www.jeep.com.tr/
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Jeep fiyat listesi

Jeep fiyat listesi

Geçtiğimiz ay, kampanyalı fiyatı ile 1.590.750 liradan satışa sunulan Renegeade'in yeni ayda tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.717.750 lira olarak belirlendi.  Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Jeep Renegade fiyat listesi Mart 2024

Jeep Renegade fiyat listesi Mart 2024

  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Longitude 1.717.750 TL

  • Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited 1.782.750 TL

Jeep Compass fiyat listesi Mart 2024

Jeep Compass fiyat listesi Mart 2024

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Longitude 2.137.200 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp Limited 2.222.750 TL

  • Compass e-Hybrid 1.5 130hp S Limited 2.567.750 TL

  • Yeni Compass S Limited 1.3 PHEV 240hp AT 4xe 3.327.250 TL

Jeep Wrangler fiyat listesi Mart 2024

Jeep Wrangler fiyat listesi Mart 2024
  • Wrangler Rubicon 2.0 Bz 272hp 4x4 AT  8.465.000 TL

Jeep Avenger fiyat listesi Mart 2024

Jeep Avenger fiyat listesi Mart 2024
  • Jeep Avenger 115KW Summit  1.699.900 TL
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