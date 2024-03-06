Jeep Fiyat Listesi Mart 2024: Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler Güncel Fiyatlar

Arazi araçları ve SUV segmentinde adından sıkça söz ettiren ve kategorisinde her zaman öncü markalardan biri olan Jepp, mart ayı fiyat listesini açıkladı. Fiyatlar, geçen aya göre artış gösterdi. Peki, Renegade, Compass, Avenger ve Wrangler yeni ayda ne kadar oldu? İşte Jepp'in 2024 Mart fiyat listesi.