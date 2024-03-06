MG Fiyat Listesi Mart 2024: ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatlar

Büyük Britanya'nın otomotiv dünyasındaki öne çıkan markalarından MG, mart ayı fiyat listesini açıkladı. Açıklanan listeye göre, ZS'nin fiyatı, 1 milyon liranın üzerine çıktı. Peki, HS, MG4 ve Marvel R ne kadar oldu? İşte MG Mart 2024 fiyat listesi.