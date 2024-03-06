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MG Fiyat Listesi Mart 2024: ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatlar

MG Fiyat Listesi Mart 2024: ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
06.03.2024 - 11:44

Büyük Britanya'nın otomotiv dünyasındaki öne çıkan markalarından MG, mart ayı fiyat listesini açıkladı. Açıklanan listeye göre, ZS'nin fiyatı, 1 milyon liranın üzerine çıktı. Peki, HS, MG4 ve Marvel R ne kadar oldu? İşte MG Mart 2024 fiyat listesi.

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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MG fiyat listesi

MG fiyat listesi

Markanın rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken otomobili 2024 model ZS, 1 milyon 44 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

MG ZS fiyat listesi Mart 2024

MG ZS fiyat listesi Mart 2024

  • ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 PS -  1.044.000 TL

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS -  1.264.000 TL

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS -  1.364.000 TL

  • ZS EV Luxury %100 Elektrik 156 PS 72.6 kWsa - 1.729.000 TL

MG HS fiyat listesi Mart 2024

MG HS fiyat listesi Mart 2024

  • HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.569.000 TL

  • HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.689.000 TL

  • E- HS PHEV Luxury Plug-in-Hibrit 258 PS 16.6 kWsa - 2.129.000 TL

MG MG4 fiyat listesi Mart 2024

MG MG4 fiyat listesi Mart 2024

  • MG4 Electric Comfort %100 Elektrik 170 PS 51 kWsa 1.369.000 TL 

  • MG4 Electric Luxury %100 Elektrik 204 PS 64 kWsa 1.649.000 TL

  • MG4 Electric XPOWER %100 Elektrik 435 PS 64 kWsa 2.399.000 TL

MG Marvel R fiyat listesi Mart 2024

MG Marvel R fiyat listesi Mart 2024
  • Marvel R Electric Performance %100 Elektrik 288 PS 70 kWsa 3.699.000 TL
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