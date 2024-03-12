Apple'in İptal Edilen Otomobil Projesi Apple Car'ın Görüntüleri "İyi ki Çıkmamış" Dedirtti
Apple'in İptal Edilen Otomobil Projesi Apple Car'ın Görüntüleri "İyi ki Çıkmamış" Dedirtti
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Apple, yıllardır üzerinde çalıştığı "Apple Car" isimli yüzde yüz elektrikli ve otonom otomobil projesini geçtiğimiz günlerde rafa kaldırdı.
Dev firma, herkesin merakla beklediği otonom otomobil projesi adına pek çok farklı tasarımı masaya yatırmış, ancak aracın nasıl görüneceği konusunda net bir karara varamamıştı.
Ortaya atılan son iddialar, otomobilin ön ve arka tarafının benzer şekillerde olacağı fütüristik bir tasarıma sahip olacağı yönündeydi.
Geçtiğimiz günlerde konu ile ile ilgili açıklamalarda bulunan ünlü analist Mark Gurman ise, Apple'ın yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapıp daha sonra iptal ettiği otomobil modeli için test edilen bir tasarımı ortaya çıkardı.
Gurman'a göre, Apple Car'ın 2020 yılında üzerinde çalışılan tasarımı, Canoo Lifestyle olarak bilinen oval, fütüristik görünümlü bir araca oldukça benziyordu.
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Ünlü analist ayrıca, otomobilin söz konusu tasarımın yanında, açılabilir cam tavana, saf beyaz bir dış gövdeye ve kenarları beyaz siyah jantlara sahip olacağını söyledi.
5. seviye otonom sürüş teknolojisi ile birlikte geliştirileceği söylenen Apple Car, sızdırılan ilginç tasarımı ile sosyal medyada gündem oldu. ⬇️
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