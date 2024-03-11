Yaklaşan iPhone 16 Pro'nun Tasarım Görselleri Ortaya Çıktı: Kamera için Yeni Yakalama Tuşu Yolda!
Yaklaşan iPhone 16 Pro'nun Tasarım Görselleri Ortaya Çıktı: Kamera için Yeni Yakalama Tuşu Yolda!
Kaynak: https://www.91mobiles.com/hub/iphone-...
Apple'ın bu sene eylül ayında ilk kez tanıtacağı yeni iPhone 16 serisinin Pro modeline ait render görüntüleri ortaya çıktı. 👇
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Apple'ın bu yıl eylül ayında tanıtmayı hedeflediği yeni iPhone 16 serisi, lansman gününe aylar olmasına rağmen şimdiden teknoloji gündemine oturdu.
Son olarak, şirkete yakınlığı ile bilinen kaynaklar serinin "Pro" olarak adlandırılan modelinin tasarım görsellerini ortaya çıkardı.
Sızdırılan görüntülere bakılırsa, yaklaşan cihazın halefi iPhone 15 Pro ile benzer tasarım hatlarına sahip olacağı söylenebilir.
Render görsellerine göre, yeni iPhone 16 Pro eski modellerden farklı olarak sağ tarafta yer alan güç tuşunun hemen altında bulunan yeni bir tuş ile beraber gelecek.
Söz konusu tuş, kameralarda bulunan yumuşak deklanşör tuşlarına benzer bir yapıda olacak ve aynı işlevi görecek.
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İddialara göre kullanıcılar, Pro modelindeki yeni yakalama tuşuna hafifçe basarak kamerayı odaklayabilecek, tam bastığında ise fotoğraf çekebilecek.
Apple'ın yaklaşan amiral gemisine ait görseller ayrıca, cihazın daha ince çerçevelere ev sahipliği yapacağını ve yaklaşık olarak 6.3 inç boyutunda olacağı iddialarını da destekliyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 16 Pro yeni yakalama tuşu ile beraber gelmeli mi? Yorumlarda buluşalım...
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