TikTok ABD'de Tamamen Yasaklanabilir: Meclise Sunulan Tasarı Kabul Edildi
TikTok ABD'de Tamamen Yasaklanabilir: Meclise Sunulan Tasarı Kabul Edildi
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Son dönemde en çok kullanılan sosyal medya platformları arasına adını yazdırmayı başaran Tiktok, ABD'den tamamen silinebilir.
Hükümet, uzun zamandır takip ettiği şirketin Çin hükümeti ile bağlantılı olduğunu ve ABD'deki kullanıcıların verilerini sızdırdığını düşünüyor.
Hatta bu düşünce, 2023'ün ilk aylarında kamu görevlilerinin devletin verdiği telefonlarda uygulanmanın engellenmesiyle desteklenmişti.
Geçtiğimiz gün ise ABD Temsilciler Meclisi, Tiktok'un kaldırılması ile ilgili tasarıyı kabul etti. Enerji ve Ticaret Komitesi tarafından oy birliği ile kabul edilen tasarı hayata geçerse şirketi zor günler bekliyor.
Çünkü TikTok'un geliştirici şirketi ByteDance, Amerika'daki faaliyetlerini sürdürebilmek için elindeki hakları başka bir şirkete devretmek zorunda bırakılacak.
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Satış için 165 gün müddet verilen şirket, bu zaman diliminde haklarını devretmezse uygulama, işletim sistemlerinin mağazalarından kaldırılacak.
170 milyon kullanıcısını kaybetmek istemeyen Tiktok, durumun ciddiyetinin oldukça farkında ki uygulamaya güncelleme getirerek 18 yaşından büyük kullanıcılarına çağrıda bulunmaya başladı.
Açılış ekranında gösterilen mesajda, TikTok'un ABD genelinde yasaklanmak üzere olduğu ifade ediliyor ve insanlardan yetkililerle görüşmeleri isteniyor.
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