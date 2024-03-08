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Tesla'nın Yeni Elektriklisi Cybertruck'ın Cam Sağlamlığını Test Etmek İsteyen Kişi İçin Kötü Son

Tesla'nın Yeni Elektriklisi Cybertruck'ın Cam Sağlamlığını Test Etmek İsteyen Kişi İçin Kötü Son

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.03.2024 - 09:07

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Son dönemde oldukça popüler olan Tesla Cybertruck, bu kez bir sağlamlık testi ile gündeme geldi.

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Tesla tarafından ilk olarak 2019'da tanıtılan ve henüz ülkemizde olmasa da yeni yeni yollarda görmeye başladığımız Tesla Cybertruck, özellikleri ile oldukça dikkat çekici.

Tesla tarafından ilk olarak 2019'da tanıtılan ve henüz ülkemizde olmasa da yeni yeni yollarda görmeye başladığımız Tesla Cybertruck, özellikleri ile oldukça dikkat çekici.

Oldukça farklı bir tasarıma sahip elektrikli aracı test etmek isteyen bir kişi, otomobilin ön camında defalarca zıpladı.

Oldukça farklı bir tasarıma sahip elektrikli aracı test etmek isteyen bir kişi, otomobilin ön camında defalarca zıpladı.

Bunca darbeye rağmen sağlam kalmayı başaran cam, adamın inmek üzereyken üstüne oturmasıyla patladı.

Bunca darbeye rağmen sağlam kalmayı başaran cam, adamın inmek üzereyken üstüne oturmasıyla patladı.

İşte o anlar 👇

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