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Porsche Marka Aracıyla Saatte 320 Kilometre Hızla Makas Atan Adam Tepki Çekti

Porsche Marka Aracıyla Saatte 320 Kilometre Hızla Makas Atan Adam Tepki Çekti

Sosyal Medya otomobil
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 09:02

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Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerde, ismi Samet Çavuşoğlu olduğu iddia edilen bir kişinin saatte 320 kilometre hız ile makas attığı anlar görülüyor.

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Porsche marka aracıyla saatte 320 kilometre hızla giderek makas atan şahsın yanındaki kadın ise o korku dolu anlar yaşıyor.

Porsche marka aracıyla saatte 320 kilometre hızla giderek makas atan şahsın yanındaki kadın ise o korku dolu anlar yaşıyor.

Kadının 'Yavaş, geri zekalı yavaş ol. Deli misin?' sözlerini dikkate almayan kişi 320 km hızla makas atmaya devam ederken o anları da 'Sadece birkaç şerit' diyerek paylaştı.

Kadının 'Yavaş, geri zekalı yavaş ol. Deli misin?' sözlerini dikkate almayan kişi 320 km hızla makas atmaya devam ederken o anları da 'Sadece birkaç şerit' diyerek paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde de yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki bir oğlu Porsche aracıyla bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu:

İşte tepki çeken o anlar: 👇

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